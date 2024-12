Khi mua khoai môn, nhiều người cho rằng củ nặng sẽ ngon hơn, trong khi một số người khác lại ưa thích những củ nhẹ, vậy đâu mới là lựa chọn đúng đắn? Với hương vị bùi bùi, thơm bở, khoai môn là nguyên liệu của nhiều món ăn hấp dẫn như canh hầm, chè, bánh, lẩu, kem... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn khoai môn ngon. Mua khoai môn nên chọn củ nặng hay nhẹ? Khoai môn vỏ sần sùi, màu nâu và thường có nhiều mắt; phần thịt bên trong màu trắng hoặc hơi tím, khi nấu lên có vị ngọt bùi, mềm ngậy. Khi chọn mua khoai môn, nhiều người băn khoăn không biết độ nặng của nó có liên quan đến độ ngon hay không, mua khoai môn nên chọn củ nặng hay nhẹ thì mới đảm bảo khoai thơm, bở, ngọt? Mua khoai môn nên chọn củ nặng hay nhẹ? (Ảnh: Allrecipes) Bạn hãy tìm câu trả lời dựa trên việc so sánh các đặc điểm của khoai môn nặng và nhẹ trong bảng sau: Những củ khoai môn còn tươi nhưng vẫn nhẹ có thể là củ già, thường có vị đậm đà, thơm bùi rõ rệt hơn khi nấu chín. Nhược điểmTrong một số trường hợp, củ khoai môn nặng chứng tỏ vẫn còn non, bên trong còn cứng và chưa đạt độ bùi mong muốn.Củ khoai môn nhẹ đôi khi do thu hoạch đã lâu nên bị mất nước, xốp, héo, chất lượng suy giảm. Vậy kết luận là khi mua khoai môn nên chọn củ nặng hay nhẹ? Những thông tin trong bảng trên cho thấy, bạn không thể chỉ dựa vào yếu tố trọng lượng khi mua khoai môn. Nếu chỉ nhăm nhăm chọn củ nặng, bạn có thể mua nhầm loại khoai môn chưa đủ già; còn nếu chỉ lấy củ nhẹ, bạn có thể mua phải loại khoai đã để lâu. Do đó, để chọn khoai môn ngon, bạn cần xem xét nhiều yếu tố. Kinh nghiệm chọn khoai môn ngon Củ khoai môn ngon thường có kích thước trung bình, không quá to, cũng không quá nhỏ. Khoai môn cỡ vừa thường có phần ruột bùi và ngọt hơn. Những củ quá to có thể nhiều xơ và ít ngọt. Những củ khoai môn có vỏ căng mịn, không nứt nẻ hay có dấu hiệu sâu bệnh là khoai ngon. Tránh mua những củ thâm đen hoặc có những vết lạ, vì chúng có thể đã hỏng hoặc bị tác động bởi hóa chất bảo quản. Bạn nên cầm củ khoai lên để cảm nhận độ chắc và nặng; khoai môn ngon thường chắc tay. Những củ quá nhẹ có thể bị xốp, rỗng hay sượng. Để chọn khoai môn ngon, cần xem xét nhiều yếu tố. (Ảnh: 52kitchenadventures) Khoai môn tươi thường có mùi thơm nhẹ, rất dễ chịu. Nếu bạn cảm thấy có mùi lạ, chẳng hạn như mùi thối hoặc mùi hóa chất, đừng mua những củ đó. Không nên mua khoai môn mọc mầm vì chúng kém chất lượng và có thể chứa các hợp chất không tốt cho sức khỏe. Bạn nên chọn mua khoai môn tại các cửa hàng, siêu thị hay người bán có uy tín để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc. Mùa vụ khoai môn thường vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 12. Đây là thời điểm lý tưởng để mua được những củ khoai môn tươi nhất và ngon nhất. Theo VTC News