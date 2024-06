Mùa đẹp nhất ở Quảng Bình

“Từ biển xanh đến rừng núi xanh… xinh tươi bốn mùa rộn vang…” qua vài ca từ của ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân, du khách đã bắt gặp nhiều cảnh sắc đẹp của vùng đất Quảng Bình.

Thật vậy, Quảng Bình hội tụ tài nguyên du lịch đa dạng và cả một di sản thiên nhiên kỳ thú Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngoài khám phá cảnh quan, du khách có thể kết hợp tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán bản địa và thưởng thức ẩm thực dân dã độc đáo.

Về khí hậu, Quảng Bình chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8. Mỗi mùa mang đến những cảnh sắc đặc trưng hiếm có.

Mùa đẹp nhất

Mùa khô ở Quảng Bình do chịu tác động của gió Lào nên nền nhiệt tăng cao, nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 36 - 37 độ C, đỉnh điểm có thể hơn 40 độ C. Thời tiết Quảng Bình vào khoảng thời gian này nắng nóng và rất khô, đặc biệt là tháng 6, 7 và 8. Trời không mưa, nắng ráo đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Đây cũng được xem là mùa đẹp nhất của du lịch Quảng Bình.

Sông Chày – hang Tối

Mang đặc trưng cái nóng, cái gió của miền Trung, nhưng Quảng Bình có lợi thế đường bờ biển dài. Nhờ sự ưu ái này mà trên đất liền vẫn được tận hưởng những cơn gió mát thổi từ biển, làm giảm nền nhiệt, xua bớt cái nóng bức oi ả. Chiều đến, khi mặt trời dần dịu đi, du khách có thể dạo mát trên bãi biển, hoà mình vào làn nước xanh mát, tham gia nhiều hoạt động vui chơi.

Có một điều thú vị, thời tiết bên ngoài nắng nóng nhưng nhiệt độ bên trong nhiều hang động ở Quảng Bình vẫn rất lý tưởng, thường duy trì ở nền nhiệt 20-22 độ C. Chỉ cần tiến vào cửa hang, du khách đã có thể cảm nhận được luồng không khí vô cùng mát mẻ. Sau khi tham quan hang động, du khách có thể ghé thăm các điểm du lịch sinh thái giải nhiệt mùa hè như suối Nước Moọc hay sông Chày - hang Tối, Ozo Park… chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên.