Một tập đoàn bất động sản bị ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi số tiền 335 triệu đồng do công bố thông tin giải trình lợi nhuận sai lệch, không công bố thông tin về trái phiếu đúng quy định, phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cho 14 trường hợp đặc biệt là cộng tác viên của công ty.

Đến ngày 16/12/2020 chính thức đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi. Ngày 18/3/2021, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 801,8 tỷ đồng. Ngày 22/11/2021 tăng vốn điều lệ lên 841,8 tỷ đồng. Thời gian này, Công ty cũng đưa ra thị trường các dự án như Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Lagi New City, Nhơn Hội New City… với hàng ngàn sản phẩm. Mở rộng địa bàn hoạt động, khai thác quỹ đất vàng tại nhiều địa phương như TP Thủ Đức, TP Phú Quốc…

Công ty Danh Khôi là một trong những đơn vị phân phối bất động sản có tiếng trên thị trường. Hệ thống Danh Khôi phân phối hàng loạt dự án bất động sản trải dài từ miền Trung đến thị trường trọng điểm TP.HCM như: Làng Sen, Rome (Phúc Khang Corp); Sky 89, The Sóng, Signial (An Gia), Dream Home Riverside (Nhà Mơ); Nhơn Hội New City, Astral City (Phát Đạt)…

Ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch HĐQT Công ty đã từng có những phát ngôn với báo chí đáng chú ý như: “Trong bối cảnh ‘đất chật, người đông’, quỹ đất để phát triển các dự án ngày càng thu hẹp, doanh nghiệp nào nắm giữ được càng nhiều quỹ đất sẽ càng có cơ hội để phát triển; “Tôi tin rằng, thành công thật sự khởi nguồn từ lòng chân thành và sự chia sẻ. Chúng tôi xem ngôi nhà của khách hàng hay một khoản đầu tư của đối tác như của chính bản thân mình”….

