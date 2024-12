Một số công ty xổ số miền Tây vẫn trả thưởng cho người có vé số bị rách rời

Theo một vị nguyên lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Sóc Trăng, vé số lãnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, trường hợp vé bị rách nhưng khách hàng giữ lại phần rách thì công ty xổ số có thể xem xét. Liên quan đến câu chuyện không được trả thưởng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, một nguyên lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang xác nhận năm 2013, hội đồng xổ số tỉnh này từng xem xét trả thưởng cho một người chơi dù tờ vé số bị rách làm hai. Vị này cho biết, trường hợp này là D.V.T. (quê ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) trúng giải khuyến khích 100 triệu đồng. Theo vị này, dãy số trúng thưởng của ông T. là 359583 mở ngày 3/2/2013 do Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang phát hành. Tờ vé số này trúng giải khuyến khích 100 triệu đồng, ban đầu do vé số bị rách làm hai nên không được trao thưởng. Vé số kiến thiết được người miền Tây ưa chuộng (Ảnh: CTV). Vị này cho biết, trải qua nhiều kiến nghị, hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang họp xem xét và đồng ý trả thưởng cho ông T.. "Đến ngày 29/4/2013, ông T. đến trụ sở Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang làm thủ tục nhận thưởng cho tờ vé số bị rách làm hai. Sau khi trừ thuế, ông thực nhận 91 triệu đồng", vị này cho biết thêm. Nêu ý kiến về tờ vé số rách không được trả thưởng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, một nguyên lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho rằng: Quy định của các công ty xổ số kiến thiết về chặt góc đối với những vé thừa, vé ế đã nêu rõ. Trường hợp công ty không trả thưởng vé đã chặt góc là đúng quy định. Vị này nhìn nhận, trường hợp chủ nhân vé cho rằng bị ướt gây rách góc như hình ảnh trên báo chí phản ánh, nếu bị ướt nước mưa thì vết rách sẽ khác, thậm chí làm mờ, nhòe... còn tờ vé này vết rách khá thẳng. Theo vị này, quy định trên mỗi tờ vé xổ số khi phát hành, mặt sau đều ghi rõ yêu cầu khi lĩnh thưởng vé không rách rời, không chắp vá. "Còn theo Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa... nên Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối trả thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng là có lý của họ vì tờ vé số này đã bị rách rời", vị này cho hay. Tuy nhiên, cũng theo vị này nếu khách hàng còn giữ phần vé bị rách, công ty có thể xem xét để xử lý hợp tình hợp lý. Như Dân trí đã đưa tin, bà N.T.N. (SN 1971, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), mua 2 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, có ký hiệu H83-24 (giá 10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 và một tờ mang số 486552, phát hành ngày 14/10. Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Bà N. cho biết sẽ theo đuổi đến cùng vụ tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối trả thưởng (Ảnh: Công Bính). Do sơ suất, bà N. để các tờ vé số trúng thưởng bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng so với ban đầu. Căn cứ vào các quy định về kinh doanh xổ số, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng.