Một phụ nữ tử vong vì bệnh dại, nghi do mèo cào

Một trường hợp xét nghiệm dương tính với virus, tử vong do bệnh dại, nghi do bị mèo cào chảy máu trước đó gần 6 tháng. Một trường hợp tiêm phòng bệnh dại sau khi bị chó mèo cắn. Ngày 27.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn. Bệnh nhân là bà V.T.T.D (sinh năm 1971, ngụ TP Bà Rịa). Trước đó, ngày 20.11, bà D có triệu chứng bệnh sốt, đau họng, mệt mỏi nhưng vẫn đi làm bình thường. Đến khoảng 14h ngày 23.11, bà D cảm thấy khó thở nên được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, nhập viện nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.Sáng 24.11, người nhà đã xin cho bệnh nhân chuyển viện đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, sau đó bệnh nhân tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy; rồi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM với chẩn đoán bệnh dại không đặc hiệu, được lấy mẫu xét nghiệm PCR virus dại.Khoảng 22h ngày 24.11, người nhà xin cho bệnh nhân về Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị, với chẩn đoán theo dõi bệnh dại, viêm cơ tim cấp. Nhưng đến 1h30 ngày 25.11, bệnh nhân trở nặng nên gia đình xin cho về nhà, bệnh nhân tử vong ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TPHCM cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus dại. Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, từ cuối tháng 5.2024, bà D từng bị mèo cào gây xước da, chảy máu nhẹ, nhưng chủ quan không đi tiêm vaccine phòng dại. Con mèo đã cào bà D thuộc giống mèo cỏ được nuôi trong gia đình, và cũng cắn vào cẳng chân của một người khác gây chảy máu nhiều. Người này hiện sức khỏe vẫn đang ổn định, vừa tiêm phòng dại vào ngày 25.11. Khi cào cắn người, con mèo này mới sinh 3 mèo con, sau đó đã bị đập chết, tiêu hủy; còn 3 mèo con không rõ tung tích.