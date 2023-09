Một loại hạt của Việt Nam giá cao kỷ lục, nông dân trúng đậm tiền tỷ

Tháng 8/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ở mức 2.963 USD/tấn, tăng 4,8% so với tháng trước đó và tăng 25,8% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt 2.455 USD/tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho hay, vừa qua giá cà phê lên trên dưới 70.000 đồng/kg - mức giá cao nhất 30 năm lại đây. Trong nhiều lý do đẩy giá cà phê lên cao, có nguyên nhân biến đổi khí hậu khiến sản lượng và chất lượng cà phê suy giảm.

Giá cà phê Robusta tăng mạnh (Ảnh: IT)

Trước đó, trao đổi với PV.VietNamNet, ông Doãn Hữu Tuệ, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt (doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cà phê), nhìn nhận, trong bối cảnh lạm phát, người dân ở nhiều quốc gia thắt chặt chi tiêu nên tìm đến loại có chất lượng tương đồng với giá thấp hơn.

Cà phê Arabica vốn được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng nên giá cao, dòng Robusta luôn có giá rẻ hơn. Việt Nam là quốc gia có năng suất cà phê cao nhất thế giới, xếp thứ hai về sản lượng xuất khẩu (chỉ đứng sau Brazil), song 75% cà phê là Robusta nên giá trị xuất khẩu không cao.