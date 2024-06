Mong chờ gì ở các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024?

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Hướng đến mục tiêu phục hồi mạnh mẽ mạng bay lẫn tối ưu chi phí vận hành



Ngày 21/6, Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines đã được diễn ra với mục tiêu đạt được kỳ vọng tăng trưởng và duy trì đà phục hồi mạnh mẽ.



Thông tin tại Đại hội đồng cổ đông, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, dự kiến năm 2024, hãng sẽ vận chuyển 22,64 triệu lượt hành khách, tăng 7,6% so cùng kỳ và bằng 99% so 2019.



Trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 7,64 triệu khách (bao gồm thuê chuyến), tăng 120,2% so cùng và bằng 84,4% so với năm 2019. Sản lượng khách nội địa năm đạt 15 triệu khách, tăng 2,2% so cùng kỳ và tăng 8,7% so với năm 2019.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu tiếp đà phục hồi mạnh mẽ từ 2023. Ảnh: Vietnamnet.