Món quà chồng giấu cho "bé ba"

Sau 2 ngày kể từ khi biết "bé ba" là ai, Thu đưa bức ảnh đã chụp đôi bông cho Hoàng xem, anh tái mặt thừa nhận có tình cảm bên ngoài. So với nhiều chị em bạn bè khác, Thu rất tự hào về chồng khi anh luôn khéo trong khâu tặng quà. Tất cả những món quà anh tặng cho cô trước nay đều rất tinh tế. Từ hồi yêu và cưới nhau, năm nào anh cũng đem lại những bất ngờ nho nhỏ cho vợ, khi thì là hoa, khi là một bữa ăn ngon, một chuyến du lịch, một món trang sức, điện thoại… Thu cảm nhận được chồng rất bỏ tâm sức khi chọn quà, đó cũng là lý do cô yêu Hoàng. Anh lãng mạn, biết chiều vợ, biết nói những lời bay bổng. Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai nên cũng không lạ khi cô luôn chìm đắm trong tình cảm của chồng, chưa bao giờ nghi ngờ anh, dẫu cho ở ngoài có đôi lời từng đồn thổi rằng anh đào hoa, bay bướm. Thu tin tưởng hoàn toàn ở Hoàng, tin vào tất cả những gì anh thể hiện với mình. Lấy nhau 3 năm, sinh con, cô chấp nhận lui về, ở nhà chăm sóc mọi thứ chu toàn. Hoàng là sếp, thu nhập khá nên anh làm tốt vai trò trụ cột của một người chồng: chăm chỉ kiếm tiền, đi về đúng giờ, chưa bao giờ làm vợ bất an.

Thu bất an kể từ khi thấy món quà anh cất kỹ (ảnh minh họa)

Vậy mà sáng nay, Thu đã nghi ngờ chồng. Trong lúc dọn nhà, Thu tình cờ thấy chiếc cặp anh hay mang đi làm đặt ở dưới chân bàn. Bình thường anh không bao giờ để ở vị trí đó, cô cũng chưa bao giờ mở xem trong cặp có gì. Vậy mà không biết trời xui đất khiến thế nào, Thu mở ra, định bụng dành cho chồng bất ngờ nhỏ, cô để một cái bánh ngọt vào trong ấy. Đập vào mắt Thu là một hộp quà bé xíu. Ban đầu, cô còn đoán đó là quà dành cho mình. Nhưng sự háo hức vụt tắt khi cô mở ra, trong đó là một đôi bông tai xinh xắn. Tất cả những người quen thân nhất với Thu đều biết rằng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đeo bông tai, kể cả ngày cưới. Thu không xỏ lỗ tai, lại không hề thích món trang sức này. Vậy thì anh mua nó cho ai? Thu choáng váng khi nghĩ đến câu hỏi đó. Đôi bông thiết kế rất trẻ, rất đẹp và chắc chắn không ít tiền. Anh dành quà này cho ai mà đầu tư đi mua, đi chọn, mọi thứ chỉn chu từ cái hộp đựng quà? Sự tinh tế trước giờ của anh khiến vợ tự hào, khoe hết người này đến người kia, nay bỗng như một cú tát, khiến Thu choàng tỉnh. Thì ra càng lãng mạn, giỏi chọn quà cho vợ bao nhiêu, anh càng giỏi chọn cho người khác bấy nhiêu. Nếu là bất kỳ cô gái nào nhận đôi bông này, cô ấy đều sẽ vui và hạnh phúc lắm. Vợ chồng mới cưới được 3 năm, Thu không dám nghĩ anh ngoại tình mau chóng đến như vậy. Càng không dám nghĩ anh đã lừa dối đến mức vẫn quan tâm vợ con và vẫn có thể chăm sóc người thứ 3. Còn chọn cách tin tưởng chồng thì trực giác cô không cho phép. Cô có linh tính là chồng đã ngoại tình (ảnh minh họa)

Thu đóng chiếc cặp lại, bắt đầu một quá trình vừa âm thầm điều tra vừa thấp thỏm lo sợ. Nếu thật sự là anh ngoại tình, cô sẽ đối diện với sự thật này như thế nào? Thì ra những lời xầm xì anh đào hoa sau lưng Thu là cũng có lý do, người ta cũng bóng gió cho cô biết, chỉ có cô là cứ tin vào những trò lãng mạn, giỏi nịnh của chồng. Chẳng bao lâu, Thu nhanh chóng phát hiện "bé ba" là cô gái cùng chỗ làm với chồng, một nhân viên anh mới tuyển vào 2 tháng. Tấm ảnh cô ta đi ăn cùng các đồng nghiệp với đôi bông nổi bần bật trên tai, tóc búi cao xinh đẹp, gương mặt cười rạng rỡ nhìn về hướng chồng Thu là minh chứng rõ nhất. Sau 2 ngày kể từ khi biết "bé ba" là ai, Thu đưa bức ảnh đã chụp đôi bông cho Hoàng xem, anh tái mặt thừa nhận có tình cảm thoáng chốc, bởi cô nhân viên kia quá xinh đẹp, quyến rũ. Anh hết lời lẽ xin vợ tha thứ nên Thu chấp nhận bỏ qua cho anh, tất nhiên có đi kèm điều kiện. Cô gái kia tới tận nhà, run run đặt đôi bông lên bàn, xin Thu tha lỗi vì 2 người chưa có gì với nhau. Cô ta cũng hứa sẽ chuyển chỗ làm, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Hoàng. Thu nhìn sự lo sợ của cô gái trẻ, cô khẽ thở dài. Thực chất, cô chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong êm ả, không muốn ai khổ đau, không muốn nhắc lại lần nào nữa. Chẳng có cuộc đánh ghen, trách móc nào. Mọi thứ có vẻ về nguyên trạng như cũ, cô gái kia biến mất không tăm tích, Hoàng vẫn đi làm, vẫn khéo léo chiều chuộng vợ con, nhưng cảm giác vui vẻ hạnh phúc trong Thu giờ đây không còn như trước. Cuộc tình ấy rõ ràng chưa lún sâu, nhưng đã làm cho Thu không còn tin tưởng chồng được nữa. Giờ đây, phải mất bao lâu Thu mới có thể vui trở lại mỗi khi nhận quà từ chồng? M. Anh