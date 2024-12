Mỗi sim rác vẫn phát tán tới 200 cuộc gọi tại Việt Nam

Tỷ lệ số cuộc gọi rác đã phát tán từ sim rác bị chặn giảm từ mức khoảng 387 cuộc gọi/thuê bao tháng 1/2024 xuống còn khoảng 203 cuộc/thuê bao. Thông tin trên được nêu tại báo cáo Hội nghị tổng kết năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, diễn ra vào sáng nay (29/12) tại Hà Nội. Cụ thể trong báo báo, chỉ trong 2 tháng (từ tháng 6 - 8/2024) cơ quan chức năng đã đình chỉ phát triển mới của 3 doanh nghiệp: Vietnamobile, Vnsky, Mobicast do vi phạm về sim rác. Tỷ lệ số cuộc gọi rác đã phát tán/sim rác bị chặn giảm từ mức khoảng 387 cuộc gọi/thuê bao tháng 1/2024 xuống còn khoảng 203 cuộc/thuê bao (giảm khoảng 46%). Mỗi sim rác phát tán khoảng 203 cuộc gọi tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ) Trong 7 tháng của năm 2024, các doanh nghiệp viễn thông đã chủ động chặn hơn 394.000 thuê bao nghi ngờ gọi rác, lừa đảo (tăng dần từ 40.000 vào tháng 1/2024 tới 65.000 vào tháng 7/2024). Năm 2023, nhà mạng chặn trung bình 51.000 thuê bao/tháng. Cùng với đó tổng đài phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo (156/5656) của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận gần 850.000 lượt phản ánh của người sử dụng trong vòng 10 tháng đầu năm. Trong đó có khoảng 185.000 lượt phản ánh liên quan đến tin nhắn rác (chiếm 22%), 441.000 lượt phản ánh về cuộc gọi rác (52%) và 222.000 phản ánh về các cuộc gọi lừa đảo (26%). Qua kiểm tra Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đưa ra thống kê, có tới 25% trong số 850.000 cuộc gọi nháy máy làm phiền, 20% liên quan đến đòi nợ, tín dụng, 20% là các quảng cáo dịch vụ du lịch, bất động sản... Đặc biệt theo Cục An toàn thông tin, có khoảng 15% số phản ánh đến từ các vụ lừa đảo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ làm việc online, điểm danh nhận quà, đầu tư chứng khoán, mạo danh cơ quan nhà nước như công an, tòa án, ngân hàng, điện lực... 5% các phản ánh là lời mời chào tham gia cờ bạc, cá độ, lô đề trực tuyến. Toàn bộ những phản ánh này đều được chuyển trực tiếp tới các nhà mạng xử lý. 100% các doanh nghiệp viễn thông đã và đang xử lý các phản ánh của người dùng. Chí Hiếu