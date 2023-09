Mở rộng điều tra vụ công ty bị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang 'đưa vào tầm ngắm'

Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 22 nghi phạm là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc như Nguyễn Văn An (27 tuổi, tổng giám đốc) cùng các thuộc cấp là trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, "diễn viên" đóng giả khách hàng (hay còn gọi là AC hoặc chân gỗ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an bắt giữ Nguyễn Văn An, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc và đưa về trụ sở công ty để phục vụ việc khám xét (Ảnh Công an Đồng Nai)