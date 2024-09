Mở lại 2 cầu Đuống, Long Biên cho tàu chạy qua

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo, trong sáng nay các đơn vị chức năng đã thực hiện chạy thử tải trên cầu Đuống và cầu Long Biên sau khi mực nước sông Hồng rút. Kết quả thử tải là cả hai tàu đều đảm bảo an toàn. Hiện tại, đã thông cầu Đuống và cầu Long Biên, các chuyến tàu có thể qua đây bình thường. Tàu chạy thử tải an toàn trên cầu Long Biên. Đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, theo kế hoạch, chuyến tàu khách đầu tiên từ ga Hà Nội đi Hải Phòng qua cầu Long Biên là tàu LP5, xuất phát lúc 15h15 hôm nay. Từ ngày 14/9, tuyến tàu hỏa Hà Nội - Hải Phòng sẽ hoạt động trở lại; mỗi ngày sẽ có 4 đôi tàu chạy từ ga Hà Nội (hoặc ga Long Biên) đến ga Hải Phòng và ngược lại. Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nước trên sông Hồng dâng cao, chảy xiết, uy hiếp an toàn cho người và phương tiện đi qua các cầu bắc qua sông Hồng, trong đó có cầu Đuống và cầu Long Biên. Đây là hai cây cầu vừa dành cho người đi xe máy, xe đạp vừa là cầu cho tàu hỏa chạy qua. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua sông, Sở GTVT Hà Nội đã quyết định đóng cầu Đuống và cầu Long Biên vào ngày 10/9.