Mitsubishi Triton 2024 lộ diện trước ngày ra mắt tại Việt Nam

Dẫu vậy theo tiết lộ của giới tư vấn bán hàng đại lý, Mitsubishi Triton 2024 dự kiến được phân phối với ba phiên bản gồm GLX 2WD AT, Premium 2WD AT và Athlete 4WD AT. Trong đó, Triton Athlete 4WD AT là bản cao nhất, sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.4L mới giống với thị trường Thái Lan, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm.

Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, bản này còn được trang bị hệ thống lái trợ lực điện điện tử và hệ dẫn động 4 bánh Super Select II 4WD, cho phép chuyển đổi từ 2H sang 4H.