Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao phát triển mạnh nên ngày và đêm nay (15/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm. Trời gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 24-27 độ C, khu vực Tây Bắc Bộ 23-26 độ C, vùng núi cao dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất Đông Bắc Bộ 31-34 độ C, Tây Bắc Bộ 30-33 độ C.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông. (Ảnh: Nguyễn Dương).