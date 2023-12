Miền Bắc rét đậm đến hết Giáng sinh

Sáng 19/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến nhiều nơi vùng núi Bắc Bộ. Lúc 6h sáng, nhiệt độ quan trắc ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,5 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 7,4 độ C...

Những giờ tới, hình thái này tiếp tục tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, rồi mở rộng xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Ngày và đêm nay, miền Bắc chìm sâu trong giá rét với mức nhiệt thấp nhất ở trung du và đồng bằng là 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, khu vực núi cao dưới 3 độ C. Do đặc điểm của không khí lạnh lần này là lệch đông, khu vực xuất hiện mưa nhỏ khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nhận định khoảng ngày 21/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc.