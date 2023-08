Miền Bắc mưa lớn trở lại từ chiều 23/8

- Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mưa vừa, mưa to. Một số nơi có thể mưa rất to kèm nguy cơ dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.