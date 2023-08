Miền Bắc mưa lớn diện rộng từ đêm 18/8

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay (ngày 18/8), trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tình trạng oi nóng gia tăng và mở rộng hơn so với một ngày trước, tập trung từ 12h đến 16h.

Tại Tây Bắc Bộ, thời tiết dễ chịu hơn nhưng nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động 33-35 độ C.

Đáng lưu ý, từ tối nay, mưa dông khả năng xuất hiện tại miền Bắc. Từ đêm 18 đến đêm 19/8, tổng lượng mưa tại khu vực lên tới 40-70mm, có nơi trên 150mm. Người dân đề phòng các cơn mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập lụt đô thị.