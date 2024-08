Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Về thiên tai, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm, trong khi trung bình có 2-3 cơn trong giai đoạn này.

Dự báo thời tiết ngày 2/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, rải rác có dông; cục bộ mưa rất to. Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.