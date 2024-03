Metro Nhổn - Ga Hà Nội đến giai đoạn đánh giá an toàn trước vận hành

Tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội chạy thử trên tuyến (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng phải qua bước đánh giá an toàn hệ thống trước khi được khai thác thương mại. Thời gian đánh giá an toàn hệ thống của đường sắt Cát Linh đã kéo dài nhiều năm trời do khác biệt quan điểm giữa Tư vấn đánh giá an toàn ACT (áp dụng tiêu chuẩn châu Âu) và Tổng thầu EPC (áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc).

Tại tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã được lựa chọn và đồng hành với dự án từ quá trình thi công xây dựng. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bất đồng và tiết kiệm thời gian đánh giá an toàn.