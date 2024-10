Meta 'ăn nên làm ra', tập trung đầu tư lớn vào AI

Ngày 30/10, Meta - chủ sở hữu các ứng dụng Facebook, Instagram và WhatsApp - thông báo thu nhập ròng và doanh thu trong quý III năm nay của tập đoàn vượt kỳ vọng, đồng thời xác nhận sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Biểu tượng của Tập đoàn Meta tại một hội nghị ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN Theo thông báo của Meta, trong quý vừa qua, lợi nhuận ròng đạt 15,7 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu tăng 19% lên 40,6 tỷ USD, mức tăng nhẹ so với dự báo của các nhà phân tích. Về triển vọng đầu tư, chỉ riêng năm 2024, Meta có kế hoạch chi từ 38-40 tỷ USD, tăng so với mức dự kiến trước đó là 37-40 tỷ USD, trong đó phần lớn là dành cho AI. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg cho biết các khoản đầu tư vào AI thực sự cần cơ sở hạ tầng vững chắc và công ty dự kiến đầu tư đáng kể vào lĩnh vực này. Cũng như các công ty công nghệ lớn khác, Meta đang nhanh chóng chuyển sang AI trong khi nỗ lực tạo doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trên phương tiện truyền thông xã hội. Trong những tháng gần đây, CEO Zuckerberg đã tập trung nỗ lực và chi phí cho các sáng kiến AI, được triển khai dưới dạng chatbot trên các nền tảng của Meta hoặc sử dụng chúng để nâng cấp công nghệ quảng cáo. Tháng trước, các nhà đầu tư phản ứng tích cực với Meta khi công ty ra mắt kính thực tế tăng cường Orion - vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng đã củng cố niềm tin rằng Meta sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị đeo dựa trên AI. Meta cũng hy vọng sẽ tận dụng sức hấp dẫn của kính thông minh Ray-Ban Meta, được phát triển cùng với EssilorLuxottica, tập đoàn kính mắt của châu Âu. Các nhà phân tích tin rằng chiếc kính này có thể là một trong những mặt hàng được ưa chuộng nhất trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Tuy nhiên, những khoản lỗ liên tục tại Reality Labs - bộ phận chịu trách nhiệm chính trong nghiên cứu thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) của Meta - tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Bộ phận này đã công bố doanh thu 270 triệu USD và khoản lỗ 4,4 tỷ USD trong quý III. Chốt phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu của Meta đã giảm gần 3% do các nhà đầu tư lo ngại về kế hoạch đầu tư mạnh tay của hãng vào AI cũng như khoản lỗ lớn tại Reality Labs.