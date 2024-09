Mercedes đầu tư mạnh vào cuộc đua pin xe điện

Loại pin thể rắn mà Mercedes đang đầu tư, được báo cáo có khả năng kéo dài tầm vận hành của xe điện thêm 80% đồng thời tăng tốc độ sạc và tính an toàn. Theo trang InsideEVs, pin thể rắn được coi là bước đột phá quan trọng tiếp theo của lĩnh vực ô tô điện. Vì vậy, nhiều nhà sản xuất ô tô đã hợp tác với các công ty sản xuất pin để phát triển loại pin này, với hy vọng sẽ thương mại hóa trong tương lai. Một trong số đó là Mercedes-Benz. Theo đó, gã khổng lồ ô tô Đức đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty Factorial Energy của Mỹ vào năm 2021 để phát triển pin xe điện thế hệ tiếp theo. Tới năm 2022, Mercedes cũng dẫn dầu một vòng gọi vốn trị giá 200 triệu USD vào Factorial. Sau 2 năm kể từ thời điểm đó, Factorial mới đây đã công bố mẫu pin thể rắn có tên Solstice. Theo nhà sản xuất, loại pin mới này đạt mật độ năng lượng 450 Wh/kg, gần gấp rưỡi khi so với pin nickel cobalt mangan 4680 của Tesla Model Y có mật độ năng lượng ước tính khoảng 272-296 Wh/kg. Nhờ đó, pin Solstice có thể tăng phạm vi hoạt động của xe điện thêm tới 80%. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Factorial cho biết pin công nghệ mới của họ có thể giảm đáng kể trọng lượng so với pin hiện hành và tăng hiệu suất của xe. Bên cạnh đó, hãng cũng đề cập tới những lợi ích khác của pin thể rắn bao gồm sạc nhanh hơn, chịu nhiệt tốt hơn và an toàn hơn. Họ cũng tiết lộ loại pin mới có khả năng giảm nhu cầu làm mát và được tối ưu về mặt chi phí để sản xuất hàng loạt. Markus Schäfer, Giám đốc công nghệ của Mercedes Benz, cho biết công nghệ pin thể rắn Solstice là nền tảng cho chiến lược và cam kết của hãng xe Đức trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng xe điện. “Solstice mang đến những cải tiến hơn nữa về mật độ năng lượng và các tính năng an toàn, giúp chúng tôi phát triển những chiếc xe điện có thể thiết lập các tiêu chuẩn mới về phạm vi hoạt động, chi phí và hiệu suất”. Theo InsideEVs, Mercedes-Benz kỳ vọng có thể hợp pin thể rắn vào các mẫu xe điện thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối thập kỷ này. Bên cạnh Factorial, hãng xe Đức còn có một đối tác khác trong lĩnh vực này là ProLogium đến từ Đài Loan với khoản đầu tư hàng triệu USD vào năm 2022. Việc liên tục đầu tư vào công nghệ pin thể rắn khẳng định cam kết của Mercedes-Benz trong cuộc đua xe điện bất chấp nhu cầu tiêu thụ dòng xe này đang chững lại. Trước đó, rất nhiều ông lớn ô tô châu Á cũng được báo cáo đang phát triển loại pin này bao gồm Honda, Nissan, Toyota và Hyundai. Lê Tuấn