Gừng là loại thực phẩm chứa chất chống ôxy hóa và chống viêm tự nhiên có lợi cho người đường huyết cao. Mẹo thêm gừng vào chế độ ăn uống ngăn đường huyết tăng vọt. Đồ họa: Hạ Mây Gừng là một loại gia vị lành mạnh để tăng thêm hương vị cho nhiều món ăn và đồ uống. Đây cũng là lựa chọn tốt so với các chất phụ gia như muối - có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao khi sử dụng quá mức. Những người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp đôi so với những người không mắc bệnh này. Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.Chúng ta có thể thêm gừng nguyên chất vào các loại trà yêu thích, cũng như trong nước xốt ướp và món xào. Gừng cũng có thể sử dụng ở dạng bột. Gừng ức chế các enzyme ảnh hưởng đến cách chuyển hóa carbohydrate và độ nhạy insulin nói chung, do đó dẫn đến sự hấp thụ glucose nhiều hơn ở cơ. Gừng cũng có khả năng giúp giảm nguy cơ biến chứng đái tháo đường do tác dụng hạ lipid của nó. Tuy nhiên, gừng có khả năng tương tác với thuốc điều trị bệnh đái tháo đường, thuốc chống đông máu và thuốc điều trị huyết áp. Do đó, nếu bạn đang uống thuốc điều trị bệnh cần trao đổi với bác sĩ trước khi thêm gừng vào chế độ ăn uống.