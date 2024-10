Nấu cháo không khó, nhưng nếu bạn không cẩn thận có thể khiến cháo bị trào ra, một số bí quyết sau sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Cháo dễ ăn, bổ dưỡng và được nhiều người ưa chuộng. Nấu cháo không quá phức tạp nhưng nếu không cẩn thận sẽ dễ bị trào ra ngoài làm mất thời gian và công sức lau chùi. Một số mẹo chống trào khi nấu cháo dưới đây sẽ giúp bạn không còn phải lo vấn đề dọn dẹp nữa. Đun lửa nhỏ đủ để ninh Tục ngữ xưa có câu rằng ''Cơm sôi nhỏ lửa thì ngon. Cháo sôi to lửa thì còn nồi không''. Khi cháo sôi, lớp keo tinh bột tan ra ngăn hơi nước bay lên. Lúc này, hơi nước sẽ đẩy lớp keo tinh bột lên, nếu nhiệt độ sôi cao thì sẽ dẫn đến hiện tượng xuất hiện bọt nước (màng bong bóng cháo) bị trào ra ngoài khi nấu. Để tránh tình trạng này, bạn cần vặn lửa thật nhỏ, đủ để giữ cho nồi cháo sôi liu riu. Bạn duy trì ngọn lửa nhỏ đến khi nồi cạn nước, như vậy là món cháo đã hoàn thành.

Khi cháo sôi, bạn cần để lửa liu riu để chống trào. (Ảnh: The Spure Eats) Đặt đũa hoặc thìa gỗ trên nồi Theo kinh nghiệm nhiều bà nội trợ áp dụng từ lâu, khi nấu cháo bạn nên mở vung và đặt đôi đũa hoặc thìa gỗ ngang miệng nồi sẽ chống trào bọt ra ngoài. Nguyên nhân là bởi khi nhiệt độ càng cao, bọt nước thoát ra theo thành nồi nổi lên bề mặt. Dùng thìa, muỗng gỗ không hấp thu nước sẽ khiến bọt nước không men theo được. Bên cạnh đó, nhiệt độ thìa gỗ thấp hơn 100°C làm bọt nước ngưng tụ và chuyển về chất lỏng nên làm vỡ bề mặt bong bóng. Chú ý không dùng thìa, muỗng kim loại gác lên vì dẫn nhiệt tốt và bọt nước dễ trào ra ngoài nhiều hơn. Cho 1 thìa dầu ăn vào nồi cháo Để nồi cháo không bị trào, bạn có thể áp dụng cách đơn giản sau là cho thêm 1 thìa dầu ăn vào nồi. Dầu không hòa tan vào trong nước nên màng dầu luôn nổi lên trên bề mặt cháo, nhờ vậy hạn chế các bọt khí cháo nổi lên, ngăn tình trạng trào ra ngoài. Bạn cho thêm chút dầu ăn cũng sẽ giúp món cháo có hương vị thơm ngon hơn. Dùng cơm nguội để nấu cháo Dùng cơm để nấu cháo sẽ giúp cháo nhanh nhừ, bạn không còn lo vấn đề bị trào khi đun sôi. Quá trình nấu cháo bằng cơm nguội cũng nhanh chóng và đơn giản, ít tốn thời gian chuẩn bị so với việc nấu cháo thông thường. Nếu bạn lo lắng là nấu cháo bằng cơm sẽ dễ bị cháy dưới đáy nồi thì hãy dùng nước lạnh tráng qua cơm trước khi nấu, để hạt tơi hơn.

Cho thêm muối và dầu ăn vào cháo vừa giúp chống trào, vừa làm tăng thêm hương vị. (Ảnh: NYT) Nấu cháo bằng nồi cơm điện Khi nấu cháo bằng nồi cơm điện, bạn vẫn chuẩn bị nguyên liệu như nấu cháo thông thường. Lúc nấu, bạn nhớ thêm một ít muối ăn và dầu ăn vào nồi cháo. Sau đó, bạn bấm chọn nút Cook như lúc nấu cơm. Khi cháo sôi, nồi cơm sẽ tự chuyển sang chế độ Warm, bạn hãy mở nắp nồi nồi để cháo không bị trào ra ngoài. Bạn để nóng khoảng tầm 30 phút thì tắt nồi, như vậy món cháo đã được hoàn thành. Theo VTC news