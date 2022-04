Mẹo chỉ nhận thông báo Gmail trên thiết bị bạn đang sử dụng

Nếu muốn tắt tùy chọn này, bạn cần gỡ bỏ quyền đã cấp cho ứng dụng Gmail theo hướng dẫn sau:

Truy cập vào Settings > Security and Privacy > Site Settings > Additional Permission. Tại đây, bạn hãy bấm lên trình đơn xổ xuống nằm bên phải dòng chữ Your device use và chọn Ask (default) hoặc Block.

Thực hiện tương tự nếu bạn muốn bật lại tùy chọn thông báo mới, nhưng hãy chọn Allow thay vì Ask (default) hay Block.