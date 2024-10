Mẹ vợ choáng váng khi con rể giận dỗi đòi được chia nhiều đất

Thấy mẹ vợ chia đất cho các con, chồng tôi tìm mọi cách can thiệp để được chia phần nhiều. Tôi kết hôn từ năm 2015, đến nay cũng đã hơn 9 năm chung sống bên chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, hai vợ chồng có thu nhập tốt, hai con ngoan ngoãn, đáng yêu. Vợ chồng tôi đã có nhà riêng, phần lớn số tiền là do nhà tôi cho, bên nhà chồng cũng khó khăn, nhà đông con. Tôi rất khâm phục chồng ở đức tính cần cù, luôn vươn lên trong cuộc sống. Vợ chồng tôi chưa bao giờ ghen tuông, cãi nhau lần nào. Nhưng thời gian gần đây lại xảy ra mâu thuẫn gia đình, khiến tôi rất mệt mỏi, gia đình nhà tôi cũng khó xử. Cũng chỉ bởi chuyện đất cát, mẹ tôi muốn chia cho các con ít đất để cho hai chị em tôi bớt vất vả. Nhưng chồng tôi lại tị nạnh với em gái vợ, giận dỗi mẹ vợ cũng chỉ vì chuyện này. Trước đây khi tôi mua nhà, mẹ tôi đã cho số tiền lớn để mua. Vậy nên bây giờ bà chia cho tôi ít đất hơn so với em gái một chút. Em gái tôi đi lấy chồng ở gần nhà, cuộc sống cũng khó khăn, vất vả, không được thuận lợi như hai vợ chồng tôi. Tôi thấy điều này cũng phù hợp, dẫu sao tôi nhà cửa đã có. Được mẹ cho đất dù thế nào cũng là quý rồi, để đấy hoặc bán đi sẽ có một khoản tiền lớn. Không hiểu sao, chồng tôi lại can thiệp vào việc này, anh ta cho rằng mẹ tôi thiên vị con út, đối xử thiếu công bằng với con gái cả. Có lần, trong bực tức chồng tôi đã xúi vợ: "Hôm nào nhà đông đủ, em cứ ý kiến đòi quyền lợi, cho mẹ và cậu bẽ mặt trước họ hàng. Đất cát cha ông để lại, chứ có phải của riêng mẹ đâu. Bà không có quyền thích cho ai thì cho. Mình là con cả phải được chia nhiều hơn, không thì cứ chia đôi nhà với đất là xong, nhớ lấy phần phía ngoài cho được giá. Anh đang cần vốn làm ăn, nếu được thêm đất thì bán đi tha hồ mở rộng kinh doanh, sau này các con mình đỡ khổ". Cuộc sống gia đình rơi vào tình cảnh rạn nứt chỉ vì chuyện đất cát. Ảnh minh họa Dĩ nhiên là tôi không nghe theo chồng rồi, vậy nên anh ấy càng bực tức, hàng ngày kiếm cớ gây sự với vợ. Chồng tôi còn tuyên bố không về nhà ngoại nữa, bóng gió dọa từ mặt mẹ vợ và em vợ khiến tôi rất sốc. Trước đây chồng tôi không thế, anh ấy còn tỏ ra không quan tâm tới chuyện nhà vợ, nhất là về đất cát. Bây giờ lại tỏ ra nóng vội, tham lam đến mức sẵn sàng gây rạn nứt mối quan hệ với nhà vợ. Mẹ tôi cũng rơi vào tình cảnh khó xử trước những lời đòi hỏi, trách móc của con rể, bà rất thất vọng vì con rể đòi hỏi, ganh tị với em. Tìm hiểu kỹ tôi mới phát hiện ra sự thật lý do vì sao chồng lại làm như vậy. Anh ta đang làm ăn bết bát, dính vào cờ bạc nên giờ đang nợ nần số tiền lớn. Mục đích đòi phần đất nhiều hơn, thúc giục mẹ vợ chia đất nhanh cũng chỉ để bán đi lấy tiền trả nợ và tiếp tục cờ bạc. Khi tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, mong tìm cách tháo gỡ khó khăn mà chồng đang vướng phải. Anh ấy cầu xin tôi tìm cách giúp, nếu không chỉ còn cách ly hôn để chia tài sản mang đi trả nợ… Nhìn chồng tiều tụy tôi lại cảm thấy thương, không muốn chỉ vì chuyện này mà vợ chồng lại ly hôn một cách đáng tiếc. Tôi vẫn chưa kể chồng đang nợ nần số tiền lớn cho mẹ và em trai biết, tôi sợ rằng mọi người sẽ lo lắng, thậm chí không chấp nhận chuyện đó. Suốt mấy tuần nay tôi mất ăn, mất ngủ vì suy nghĩ. Tôi có nên nghe theo lời chồng tìm cách thúc giục mẹ cắt nửa số đất đang có cho vợ chồng tôi? Theo GĐXH