Mẹ chồng ở quê ốm nhưng nhất định không lên thành phố sống cùng con cháu

Bà vẫn khăng khăng tự lo được, không lên ở với các con, cũng không cho thuê người chăm sóc bà... Chị gọi cho Thanh Tâm khi mẹ chồng vừa ngủ sau một hồi được chị rửa mặt, lau người và xoa bóp cho. Đây là một đợt ốm khá dai dẳng của bà, chị đã xin nghỉ hết phép năm mà bà vẫn chưa khoẻ hẳn. Chồng chị là con một. Bố chồng mất cách đây 2 năm, vợ chồng chị đã muốn đón mẹ lên ở cùng nhưng bà nhất định không đồng ý. Bà cũng không cho mượn người giúp việc sống cùng với bà. Anh chị đã sang nhà cô hàng xóm, gửi tiền nhờ cô và con dâu cô đi chợ mua đồ ăn, mỗi ngày sang chơi 2-3 lần để bà có người trò chuyện. Nhưng sức khoẻ của người 82 tuổi thì nay khoẻ mai yếu. Cả nhà anh chị vẫn phân công nhau, thay phiên hàng tuần về chơi với bà. Lần ốm này là do bà bị ngã trong nhà tắm. Quan sát qua camera mãi không thấy mẹ ra khỏi nhà tắm, vợ chồng chị sốt ruột, về quê trong đêm. Vậy mà gần 3 tuần rồi bà vẫn chưa trở lại bình thường. Bà vẫn khăng khăng tự lo được, không lên ở với các con, cũng không cho thuê người chăm sóc bà. Chỉ còn 4 ngày nữa chị phải đi làm nên cả nhà đều lo lắng, chưa biết nên làm gì tốt nhất cho bà. Thanh Tâm rất hiểu sự lo lắng của gia đình chị dành cho mẹ chồng. Nó xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn chăm sóc cho mẹ chồng, đặc biệt khi bà đã cao tuổi và có sự cố ngã trong nhà tắm. Đúng là việc bà từ chối sự hỗ trợ trực tiếp từ gia đình hay người chăm sóc đặt ra nhiều thách thức. Theo Thanh Tâm, gia đình chị có thể cân nhắc một số gợi ý sau. Trước tiên là thấu hiểu và tôn trọng mong muốn của bà. Ở tuổi này, nhiều người già vẫn muốn giữ quyền tự chủ và cảm giác mình có thể tự lo cho bản thân. Việc con cháu tôn trọng mong muốn này là rất quan trọng. Hãy thể hiện rằng con cháu hiểu và tôn trọng lựa chọn của bà nhưng cũng cần nhấn mạnh mối quan tâm về sự an toàn và sức khỏe của bà. Nếu bà không muốn chuyển lên sống cùng gia đình con trai, anh chị có thể đề xuất những giải pháp nhẹ nhàng hơn, như thuê một người giúp việc theo giờ, đến làm những việc như dọn dẹp, nấu ăn... Điều này sẽ giúp giảm bớt cảm giác mất tự do của bà nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn. Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn như việc bà ngã mà không được phát hiện sớm, gia đình có thể lắp đặt các thiết bị an toàn như tay vịn trong nhà tắm, sàn chống trượt hay hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Điều này sẽ tạo thêm sự an toàn mà không làm bà cảm thấy bị phụ thuộc vào người khác. Nhà chị đã có camera nhưng có thể cân nhắc lắp thêm hệ thống cảm biến trong nhà hoặc các thiết bị y tế có thể thông báo ngay khi có sự cố, ví dụ như vòng đeo tay phát tín hiệu khi có ngã hoặc cảm biến nhiệt độ để phát hiện những bất thường. Việc chăm sóc người già không chỉ đòi hỏi sức lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả mọi người trong gia đình. Vợ chồng chị nên trao đổi thường xuyên, phân chia công việc và tìm hiểu thêm về cách chăm sóc người cao tuổi, giúp cả gia đình có sự gắn kết và nhẹ nhàng hơn trong quá trình này. Anh chị cũng có thể cân nhắc giải pháp nghỉ không lương một thời gian về ở với bà. Trong lúc đó, nên tìm một người giúp việc phù hợp về cùng để bà quen với sự có mặt của họ, dần coi họ như người thân, tin tưởng họ và đồng ý để họ ở cùng khi không có con cháu. Tình cảm gia đình anh chị rất ấm áp. Đây chính là "liều thuốc bổ" giúp bà thêm mạnh khoẻ và là bài học sinh động để các con của anh chị tiếp tục nối dài những yêu thương của gia đình. Theo Phụ nữ Việt Nam