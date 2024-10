Mẹ chồng luôn lôi học vấn của con dâu và gia cảnh thông gia để mỉa mai

Con dâu mệt mỏi vì hằng ngày bị mẹ chồng chê bai, chế giễu về học vấn, gia cảnh. Lấy chồng được 4 năm, nhưng cuộc sống của tôi thường xuyên lâm vào bế tắc, khổ sở vì mẹ chồng quá quắt đã đành, lại còn thường xuyên đổ tiếng xấu cho con dâu làm những việc sai trái. Ngay từ hồi còn yêu nhau, tôi đã bị bà chê tơi tả, cấm đoán yêu đương rồi. Thế nhưng, cả hai quyết tâm đến với nhau khiến mẹ chồng càng thêm cay cú, bà đành phải chấp thuận cho một lễ cưới hỏi đủ thủ tục theo đúng nghĩa. Tôi cứ ngỡ rằng gia đình chồng khá giả, nhưng thực ra không phải như vậy. Bố mẹ chồng đều đã nghỉ hưu sống ở thành phố, cơ ngơi cũng thuộc hàng khá chứ chưa phải là gia thế, giàu có. Còn gia đình nhà tôi, dù mang tiếng ở nông thôn, nhưng có ruộng vườn, ao rộng, không thiếu đói nhưng so với trên thành phố thì có vẻ là nghèo hơn, mặc dù giá trị đất cát cũng có thể ngang hàng một số nhà. Bố mẹ tôi ở nông thôn, quanh năm ruộng vườn và chăn nuôi, vất vả nhưng thu nhập cũng rất tốt, hàng tháng kiếm vài chục triệu. Đời sống của bố mẹ tôi cũng rất đàng hoàng, có của ăn, của để và rất hào phóng với con cái. Ông bà thường xuyên cho tiền, gửi đồ quê lên cho tôi, dĩ nhiên tôi mang về nhà chồng để dùng, gọi là quà quê biếu bố mẹ chồng. Sống nơi nhà chồng, biết là mẹ chồng có ác cảm, nên tôi cũng khéo léo trong ứng xử, chịu khó trong công việc nhà. Chiều mẹ chồng hết nấc, ấy vậy mà bà ngày càng được đà quá quắt, xấu tính. Tôi mua gì bà cũng không vừa ý, nấu món gì không vừa lòng, phũ phàng chê bai. Cuộc sống bế tắc vì mẹ chồng luôn tỏ rõ thái độ ác cảm với con dâu. Ảnh minh họa Mẹ chồng cũng thường xuyên can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi, mỗi khi thấy chồng giúp đỡ vợ việc gì là bà nhảy bổ vào can ngăn, cho rằng việc đó không phải của đàn ông, chỉ có lười biếng mới nhờ chồng giúp những việc nhà. Bà sẵn sàng đổ vạ cho con dâu cố tình làm nũng, mè nheo chồng con, làm khổ con trai của bà. Mỗi khi không bằng lòng điều gì, mẹ chồng lại ca thán bài ca con dâu sướng mà không biết điều, lười nhác, muốn làm bà chủ trong gia đình… Mẹ chồng rất hay mang chuyện phố - quê ra để so sánh, gièm pha con dâu và ông bà thông gia. Mẹ chồng hay chế giễu: "Nấu ăn kiểu nhà quê thế này ai mà nuốt nổi", "Ở quê có khác, ông bà bên đó chỉ dạy con chăn vịt, chăn gà chứ có dạy làm người lịch sự, tử tế đâu", "Sống ở phố bao năm, sao vẫn cứ giữ nguyên thói quê thế con dâu"… Mẹ chồng còn lôi chuyện học hành của con dâu ra để chế nhạo, tôi chỉ học cao đẳng dẫu sao cũng là cử nhân. Thế nhưng mẹ chồng lại muốn con dâu phải học thức cao hơn, thậm chí mơ mộng có con dâu nhà giàu du học nước ngoài về. Bà coi tôi trình độ học thức kém, không xứng với con trai và gia thế nhà chồng. Tôi rất mệt mỏi vì chưa làm điều gì có lỗi, bất kính cả. Mẹ chồng thường xuyên đi kể xấu con dâu quê mùa, ăn học không đến nơi đến chốn. Trong khi tôi cũng đi làm công ty, hàng tháng có thu nhập ngang ngửa chồng và nộp hết tiền cho mẹ chồng. Có lẽ, vì không bằng lòng với gia thế nhà tôi nên mẹ chồng mới cố tình làm như vậy. Hàng ngày vấp phải chê bai, cay nghiệt của mẹ chồng khiến tôi rất ấm ức, chỉ mong được ra ngoài ở riêng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng yêu mến và tôn trọng? Tôi có nên đáp trả mạnh mẽ trước câu nói thiếu chuẩn mực của mẹ chồng? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội