Mẹ bỉm sữa chi 100 triệu/ tháng thuê bảo mẫu chăm con, camera trong nhà ghi lại cảnh tượng kinh hoàng vào đêm khuya

Đối với những bà mẹ lần đầu có con, hoặc bận rộn với nhiều công việc cùng một lúc, thông thường họ sẽ chọn thuê bảo mẫu để hỗ trợ chăm sóc em bé sơ sinh. Nhu cầu thuê bảo mẫu khá phổ biến trong nhiều gia đình ngày nay. Tuy nhiên, những câu chuyện tiêu cực liên quan đến hành vi thiếu đứng đắn của bảo mẫu, trực tiếp làm hại đến con chủ cũng không hiếm gặp. Vấn đề này đã trở thành một nỗi quan ngại lớn đối với các mẹ bỉm sữa, khi đưa ra quyết định thuê bảo mẫu phụ giúp chăm con.

Điển hình như trường hợp đau lòng của Zixuan sống ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc được cô chia sẻ trên mạng xã hội mới đây. Bà mẹ bỉm sữa cho biết bản thân đã chi 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng (hơn 100 triệu VNĐ) để thuê bảo mẫu, sau khi hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Chị đã chọn lọc rất kỹ trong các hồ sơ, và cảm thấy ưng ý với một bảo mẫu tên Li đã có kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm, cũng từng là nhân viên tại một cơ sở giáo dục nổi tiếng.

Trả với mức phí cao như thế, Zixuan đặt kỳ vọng và sự tin tưởng rất nhiều vào bảo mẫu. Trước đó, chị cũng đã lắp một camera trong phòng con trai để tiện theo dõi tình trạng của đứa trẻ. Những ngày đầu tiên bảo mẫu đến nhà ở lại chăm sóc con trai, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khoảng 4 giờ sáng ngày 15/5, cô nghe thấy tiếng con khóc trong phòng. Khi kiểm tra video giám sát, bà mẹ tá hoả khi phát hiện bảo mẫu đã tác động vật lý lên con.

Cụ thể chị ta đã tát rất mạnh nhiều lần vào mặt con trai Zixuan, rồi sau đó mới bế đứa trẻ lên. Càng đáng sợ hơn khi Zixuan phát hiện ra một đoạn video giám sát khác được quay vào khoảng 1h sáng hôm đó, khi con khóc thì bảo mẫu đã kéo đứa trẻ dậy, bế trên tay lắc lư rất mạnh.

Chứng kiến toàn bộ hành vi bạo lực, vô nhân tính của người bảo mẫu lên con trai chỉ mới 15 ngày tuổi của mình, Zixuan đã ngay lập tức mời công an vào cuộc xử lý. Cô cũng nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện làm kiểm tra tổng thể, may mắn là đứa trẻ chưa gặp tổn thương nào nghiêm trọng. Tuy nhiên bác sĩ vẫn dặn dò Zixuan về nhà theo dõi thêm, nếu con có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường do chuyện này để lại thì phải can thiệp và điều trị cho đứa trẻ càng sớm càng tốt.