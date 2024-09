Mẹ bị trầm cảm sau sinh, mang con 10 tháng tuổi đi cho

Một cháu bé 10 tháng tuổi bị mẹ ruột ở TPHCM mang đi cho cặp vợ chồng ở Phú Quốc. Sau khi người thân cháu bé phát hiện đã báo sự việc với lực lượng chức năng. Ngày 30/9, Công an TP Phú Quốc cho biết, cơ quan này vừa mời những người liên quan đến làm việc và trao trả cháu bé về cho cha mẹ ruột. Theo cơ quan Công an, ngày 24/9, người phụ nữ (29 tuổi, ngụ TPHCM) mang con 10 tháng tuổi của mình cho một cặp vợ chồng lạ (ngụ Phú Quốc) nhận nuôi. Đến ngày 27/9, sau khi gia đình người phụ nữ phát hiện đã đến Công an phường Tân Thuận Tây (TPHCM) trình báo vụ việc. Theo gia đình, người phụ nữ này bị trầm cảm sau sinh nên tâm lý không ổn định. Buổi trao lại con diễn ra tại cơ quan công an với sự có mặt của gia đình 2 bên (Ảnh: Công an cung cấp). Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này biết cặp vợ chồng hiếm muộn có ý định nhận con của mình về nuôi từ một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Qua nghiệp vụ điều tra, Công an phường Tân Thuận xác định gia đình nhận nuôi cháu bé đang tạm trú ở TP Phú Quốc. Tiếp nhận thông tin, Công an TP Phú Quốc tổ chức rà soát, sàng lọc các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn để tìm ra trường hợp nhận nuôi. Sau khi xác minh thông tin, ngành chức năng đã vận động gia đình bàn giao lại cháu bé cho mẹ ruột.