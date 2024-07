Máy in thạch bản không còn là bài toán khó với Trung Quốc?

Đây không phải lần đầu Bắc Kinh đánh giá thấp máy in thạch bản của các nhà sản xuất ngoại quốc, chẳng hạn ASML của Hà Lan. Nhà sản xuất máy in thạch bản Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE) và công ty Naura Technology (Nhật Bản) đang đặt mục tiêu phát triển công cụ quang khắc lần đầu tiên.

Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (CAST) gần đây công bố danh sách những thách thức mà ngành công nghiệp bán dẫn nước này đối mặt. Đáng chú ý, máy in thạch bản không có mặt. DigiTimes Asia nhận định, việc loại bỏ máy in thạch bản là một động tác nhằm giảm nhẹ tác động các lệnh cấm vận của Mỹ lên ngành sản xuất chip Trung Quốc hơn là việc Trung Quốc đã đạt được tiến bộ để tự chế tạo công cụ.

Tuy nhiên, tỷ lệ công cụ chip nội địa của Trung Quốc trong toàn bộ quy trình sản xuất bán dẫn chỉ khoảng 20% và công cụ in thạch bản trong nước chiếm chưa tới 1%, so với 93% thị phần toàn cầu của ASML. Các công cụ in thạch bản EUV vô cùng quan trọng đối với thế hệ chip tiếp theo.

Dù một khách hàng có thể mua được chúng trước khi bị Mỹ cấm vận, họ vẫn cần bảo trì và dịch vụ liên tục trong quá trình sử dụng. Song, do Mỹ đã cấm cả những dịch vụ hậu mãi, các công cụ in thạch bản có thể bị vô hiệu hóa dù đã đi vào hoạt động.