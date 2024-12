Máy giặt hạ giá đến 93%, iPhone 12 giảm tới 14 triệu đồng

Một số siêu thị đang giảm giá máy giặt tới 93% và còn tặng thêm quà. Mẫu iPhone 12 cũng được giảm đến 14 triệu đồng, về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam. Máy giặt ở siêu thị giảm giá đến 93%, có nên mua? Cuối năm, theo VTC News, một số siêu thị giảm giá máy giặt tới 93% và còn tặng thêm quà. Nhiều người tiêu dùng băn khoăn liệu có nên mua thiết bị điện tử giảm giá sâu như vậy. Muốn thay chiếc máy giặt của gia đình, chị Thanh Tâm (Hà Đông, Hà Nội) ghé vào một số siêu thị điện máy gần nhà và không khỏi choáng ngợp khi thấy nhiều sản phẩm giảm giá đến 93%. Để mua chiếc máy giặt lồng đứng 8,5kg, khách hàng chỉ phải chi 2,9 triệu đồng là có thể lựa chọn sản phẩm của một trong 3 thương hiệu Aqua, Toshiba hoặc Casper. Ông Phan Văn Bản, chủ một cửa hàng điện máy tại Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết, các mặt hàng giảm giá sâu từ 50-80% tại các siêu thị điện máy đều là hàng trưng bày. Ông Lưu Bình - một thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh hoạt động lâu năm tại khu vực Hà Nội - cho rằng, với những sản phẩm như máy giặt, điều hòa, tủ lạnh nếu xấu mã một chút mà được giảm giá sâu, tính năng tốt, siêu thị lại có chế độ bảo hành dài thì hoàn toàn có thể mua về sử dụng. Trong thời gian trưng bày, những mặt hàng này rất ít khi được cắm điện nên tuổi thọ, chất lượng hầu như không bị ảnh hưởng. iPhone 12 giảm đến 14 triệu đồng Theo khảo sát của Phụ Nữ Số tại nhiều đại lý bán lẻ, thời điểm tháng 12, giá iPhone 12 tiếp tục ghi nhận mức giảm mới. Cụ thể, iPhone 12 bản 64 GB đang được đại lý chào bán với giá thấp nhất 10,69 triệu đồng, bản 128 GB là 12,39 triệu đồng. Mức giá này của iPhone 12 gần ngang ngửa với iPhone 11 vẫn đang được bán chính hãng (iPhone 11 bản 128GB là 9,99 triệu đồng). So với thời điểm mới ra mắt, giá bán của iPhone 12 đã giảm tới 14 triệu đồng, hơn 50% so với mức giá niêm yết. Đây là mức giá thấp nhất của mẫu iPhone này từ khi ra mắt thị trường Việt Nam. ‘Sâu cỏ’ khô đổ bộ thị trường Việt, giá 2,5 tỷ đồng/kg vẫn cháy hàng Được quảng cáo như “tiên dược” tự nhiên có giá trị tốt hơn cả nhân sâm, đông trùng hạ thảo còn được giới buôn bán hàng xa xỉ phẩm gọi là sâu cỏ (nửa động vật nửa thực vật). Đông trùng hạ thảo được rao bán la liệt trên "chợ mạng". Ảnh: NVCC Loại “sâu cỏ” khô nhập khẩu đang đổ bộ thị trường Việt phục vụ nhu cầu mua sắm quà biếu Tết Ất Tỵ. Đáng chú ý, loại sâu thượng hạng này có giá đắt đỏ vẫn liên tục cháy hàng. Đông trùng hạ thảo Bhutan size 61-69 con/10gram có giá 730 triệu đồng/kg; loại A size 56-60 con/10gram giá 850 triệu đồng/kg, size 41-45 con/10gram giá 1,1 tỷ đồng/kg, size 36-40 con/10gram giá 1,2 tỷ đồng/kg, size từ 31-35 con/10gram giá 1,4 tỷ đồng/kg, size Vip từ 20-25 con/10gram giá từ 2,2-2,55 tỷ đồng/kg... Giá lợn hơi tăng đón đầu Tết, thịt nhập khẩu chỉ 56.000 đồng/kg Thị trường bắt đầu vào vụ Tết, giá lợn hơi sau đợt giảm nay bắt đầu tăng giúp người chăn nuôi thu lãi từ 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi con. Từ đầu tháng 11, giá lợn hơi tăng ở hầu khắp các địa phương trên cả nước và duy trì ở mức cao. Đến 30/11, giá lợn hơi trên cả nước dao động từ 60.000-64.000 đồng/kg. Ngày 12/12, giá lợn hơi tiếp tục tăng, dao động từ 61.000-65.000 đồng/kg. Khu vực miền Bắc ghi nhận mức giá lợn hơi cao nhất cả nước, trong đó có nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang,... giá vọt lên 65.000 đồng/kg. Trái với giá thịt trong nước, giá mặt hàng này nhập khẩu về thị trường Việt lại rất rẻ. Thịt lợn nhập khẩu về thị trường Việt giá khoảng 56.000 đồng/kg. Gần Tết, "hạt điều Bình Phước" loạn giá Hạt điều rang muối, hạt điều rang củi đặc sản Bình Phước đang có sự chênh lệch giá rất lớn. Theo Người Lao Động, cùng quảng cáo đặc sản Bình Phước dạng mộc, còn vỏ lụa nhưng có loại chỉ 100.000 đồng/500g; có loại gần 250.000 đồng/500g. Loại đóng hộp tròn, xếp hoa lại rẻ hơn loại đóng hộp nhựa hoặc đóng túi zip. Chưa kể, nhiều người đang rao bán hạt điều cũng "đặc sản Bình Phước" nhưng chỉ 80.000 đồng/hộp 500g. Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), phản ánh: tình trạng loạn giá, loạn chất lượng hạt điều tại thị trường nội địa đã được nhắc đến tại một số hội nghị chuyên ngành nhưng đến nay vẫn chưa có gì thay đổi. Một số cơ sở sản xuất hạt điều ở tỉnh Bình Phước cho biết trên thị trường, đa số đang bán hạt điều của Campuchia, Indonesia dưới mác "hạt điều Bình Phước", "hạt điều cồ Bình Phước". Theo cơ sở này, chênh lệch giá hạt điều trên thị trường còn tùy thuộc vào quy cách đóng gói sản phẩm: đóng gói zip sẽ giữ được 100% trọng lượng nên có giá cao hơn; đóng hộp tròn mi-ca thì tuỳ theo trọng lượng hộp (có hộp nặng đến 200-250g) mà lượng hạt bên trong ít hay nhiều, sẽ có giá khác nhau. Ngoài ra, giá bán còn tùy thuộc sản phẩm có bị độn hạt lép, hạt bể… hay không. Cây thông Noel túi mù độc lạ hút khách dịp Giáng sinh Cây thông Noel được kết hợp cùng túi mù có giá vài triệu đồng đang rất thu hút các bạn trẻ trong Giáng sinh năm nay. Theo VTC News, đặc điểm nổi bật của dòng đồ chơi này là có thiết kế đáng yêu, với nhiều biểu cảm khác nhau, giá của mỗi thú nhồi bông Baby Three không hề rẻ, từ vài trăm đến vài triệu đồng. Ở trên đỉnh cây thông là món đồ chơi Baby Three V3 có giá cao nhất, từ 2-3 triệu đồng. Những cây thông Noel mini giá 100.000-150.000 đồng/cây. Những món đồ trang trí được làm bằng gỗ thân thiện với môi trường được nhiều người và tìm mua, có giá từ 100.000-200.000 đồng/món.