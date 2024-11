Máy bay không người lái phải được đăng ký trước khi sử dụng

Tàu bay không người lái, phương tiện bay khác phải được đăng ký trước khi đưa vào khai thác, sử dụng, theo quy định của Luật Phòng không nhân dân. Đây là nội dung được quy định trong Luật Phòng không nhân dân vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó, Điều 29 của Luật quy định việc đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay khác nêu rõ: "Tàu bay không người lái, phương tiện bay khác phải được đăng ký trước khi đưa vào khai thác, sử dụng". Máy bay không người lái được miễn cấp phép khi nào? Điều kiện đăng ký là đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc công nhận; có giấy chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác nhập khẩu, ngoài điều kiện trên còn phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ khi nhập khẩu vào Việt Nam. Về thẩm quyền, Luật quy định Cơ quan Công an đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Công an; thẩm quyền đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay khác do Bộ Quốc phòng quản lý thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Quốc phòng. Phiên họp Quốc hội sáng 27/11 (Ảnh: Hồng Phong). Bộ Công an cung cấp thông tin đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay khác cho Bộ Quốc phòng để phối hợp quản lý. Tại Điều 30, Luật quy định nội dung cấp phép bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác. "Việc cấp phép bay phải phù hợp với thông số kỹ thuật, mục đích sử dụng của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, khả năng quản lý, điều hành, giám sát hoạt động bay và bảo đảm về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn hàng không và lợi ích công cộng", theo quy định của Luật. Bộ Quốc phòng sẽ cấp phép bay hoặc phân cấp cho đơn vị thuộc quyền cấp phép bay; Bộ Công an cấp phép bay hoặc phân cấp cho đơn vị thuộc quyền cấp phép bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an và thông báo đến Bộ Quốc phòng để phối hợp quản lý. Trường hợp cấp phép bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay và các khu vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động bay của tàu bay quân sự thì phải được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng. Cũng theo quy định của Luật, trường hợp Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp phép bay trong khu vực cảng hàng không, sân bay và các khu vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động bay của tàu bay dân dụng thì phải được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải. Luật Phòng không nhân dân cũng quy định các trường hợp tàu bay không người lái được miễn cấp phép, gồm: - Hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay; phạm vi hoạt động trong tầm nhìn trực quan bằng mắt thường; có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0,25kg để phục vụ vui chơi giải trí - Hoạt động trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân theo quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng phải thông báo đến cơ quan quản lý hoạt động bay trước khi bay. Bay không đúng nội dung được cấp phép sẽ bị đình chỉ Luật cũng quy định rõ việc tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác phải được cấp phép bay, trừ trường hợp được miễn cấp phép bay. Cùng với đó, tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái phải dự báo, thông báo, hiệp đồng bay và được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác. Tàu bay không người lái bay không đúng quy định được cấp phép sẽ bị đình chỉ bay (Ảnh: Hồng Phong). Người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay khác phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và có giấy phép điều khiển bay phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy phép của nước ngoài cấp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép điều khiển bay của Việt Nam công nhận. Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định điều kiện đối với người điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay khác chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nếu tàu bay không người lái bay không đúng nội dung được cấp phép bay; ảnh hưởng quốc phòng, an ninh và an toàn bay hoặc người điều khiển không đủ điều kiện bay… sẽ bị tạm đình chỉ bay. Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong vùng trời, vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý, trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an đã thông báo với Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Công an đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác do Bộ Công an cấp phép hoặc phương tiện bay xâm phạm mục tiêu do Bộ Công an bảo vệ. Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Tư lệnh quân khu đình chỉ bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong phạm vi quản lý, trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của Bộ Công an hoạt động ngoài khu vực, mục tiêu do quân đội quản lý. Luật Phòng không nhân dân gồm 7 chương, 47 điều và sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025, quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, lực lượng, hoạt động phòng không nhân dân; quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay khác và bảo đảm an toàn phòng không…