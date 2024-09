Mẫu xe 'ế' của Honda tại Việt Nam - Accord có phiên bản mới

Honda Accord 2025 có giá cao hơn từ 400 đến 760 USD (khoảng 9,8 triệu đến 18,7 triệu đồng) so với mẫu thế hệ cũ. Mới đây, Honda đã giới thiệu Accord 2025 với việc bổ sung phiên bản SE được cải tiến mới. Giá cũng tăng thêm 400 USD (khoảng 9,8 triệu đồng), khởi điểm từ 28.295 USD (khoảng 697 triệu đồng) trước khi tính phí vận chuyển là 1.095 USD (khoảng 26,9 triệu đồng). Bắt đầu với Accord SE, mẫu xe này có giá 30.560 USD (khoảng 752,8 triệu đồng), thay thế cho phiên bản EX trước đó. Xe được quảng cáo là một chiếc sedan thể thao với tổng thể được phối màu tối nhờ viền đen, ốp gương đen, ăng-ten đen và bánh xe hợp kim 17 inch màu đen. Bên trong cabin, ghế trước có sưởi và chỉnh điện 10 hướng ở phía ghế lái. Mẫu xe này cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và hệ thống thông tin giải trí 7 inch tương thích với Android Auto và Apple CarPlay. Những điểm nổi bật khác bao gồm cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 8 loa, viền đen piano và điểm nhấn bằng lưới kim loại. Xe sở hữu động cơ bốn xi-lanh 1.5 lít tăng áp, sản sinh công suất 192 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Động cơ này được kết nối với hộp số vô cấp, có "lập trình Step-Shift" được thiết kế để mô phỏng việc chuyển số. Những thay đổi bổ sung bị giới hạn, nhưng tất cả các xe Accord hiện đều được trang bị cửa gió sau cũng như một cặp cổng USB-C cho hành khách ngồi ghế sau. Các phiên bản hybrid có ghế trước có sưởi và bộ sạc điện thoại thông minh không dây 15W, trong khi phiên bản Accord Touring Hybrid hàng đầu hiện được trang bị tiêu chuẩn vô lăng có sưởi. Các biến thể hybrid có động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít và hệ thống hybrid hai động cơ, mang lại cho xe tổng công suất 204 mã lực. Hơn 50% khách hàng lựa chọn hệ truyền động và không có gì ngạc nhiên khi phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 4,61 l/100km trong thành phố, 5,35 l/100km trên đường cao tốc và 4,9 l/100km kết hợp. Giá tăng tùy theo từng phiên bản, SE đắt hơn EX cũ 650 USD (khoảng 16 triệu đồng), trong khi Sport tăng 760 USD (khoảng 18,7 triệu đồng). EX-L tăng 400 USD (khoảng 9,8 triệu đồng), trong khi Sport-L tăng 500 USD (khoảng 12,3 triệu đồng). Cuối cùng là Accord Touring tăng từ 38.890 USD (khoảng 958 triệu đồng) lên 39.300 USD (khoảng 968,1 triệu đồng), tăng 410 USD (khoảng 10,1 triệu đồng).