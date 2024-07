'Mắt xích' lật tẩy hành vi nhận hối lộ của 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm

Sự việc chỉ được phanh phui khi cơ quan điều tra phát hiện ra những tiêu cực xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (viết tắt là Trung tâm 62-03D, ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An), do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm giám đốc.

Theo đó, vào các ngày 26 và 28/10/2022, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phát hiện 2 ô tô có dấu hiệu cơi nới thành, thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả cho thấy, số đo kích thước thành, thùng xe trùng khớp với số đo trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ (Giấy chứng nhận kiểm định). Tuy nhiên, kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do đó, kết quả này được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, một trong 2 chiếc xe này là của bà Nguyễn Ngọc Dung. Bà Dung khai mới mua xe của Nguyễn Thành Trung. Làm việc với cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã chi tiền hối lộ cho Trung tâm 62-03D để được làm Giấy chứng nhận kiểm định theo kích thước thành, thùng xe đúng với thông số đã được cơi nới.

Ngày 23/11/2022, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp Trung tâm 62-03D, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm tại đây.