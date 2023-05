‘Mắt nhìn tim thấy’: Kay Trần và Hứa Kim Tuyền làm mới bản hit huyền thoại

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Kim Tuyền chọn làm mới giai điệu cũ. Trước đó, Shay Nắnggg của AMEE cũng được phát triển từ sample bản hit Hai mươi của Mỹ Tâm. Hay trong album đầu tay Colours, Hứa Kim Tuyền cũng lấy cảm hứng sáng tác Lucy từ ca khúc thiếu nhi Chú voi con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Hình ảnh của nam ca sĩ rất phù hợp lời bài hát

Qua những bản remake “quen mà lạ” kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, Hứa Kim Tuyền bày tỏ mong muốn âm nhạc hiện đại của thế hệ mình sẽ luôn được song hành cùng thành tựu âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ đi trước.



Xuất phát từ câu nói “The world as I see it” - “Thế giới ta thấy là tấm gương phản chiếu chính mình và ngược lại”, ca khúc ẩn chứa thông điệp: Mỗi người sẽ tạo ra một thế giới riêng bằng cách nhìn nhận cá nhân. Đôi khi, những tin tức tiêu cực tràn lan, hay những áp lực công việc thường trực khiến sức khỏe vật lý, và cả tinh thần bị ảnh hưởng, dẫn đến sự nóng giận, cực đoan hay vô tình quên đi khía cạnh tốt đẹp, lương thiện.