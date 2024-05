Mất an toàn thông tin không chỉ từ camera giám sát

Từ thang máy chung cư...

Tại Toạ đàm “Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát” do báo VietNamNet phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức ngày 22/5, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc kỹ thuật công ty NCS, đánh giá về góc độ an ninh mạng, có thể xem camera như máy tính, thậm chí là máy tính đặc biệt vì có thể nghe, nhìn, suy nghĩ (nếu tích hợp AI), phát hiện vật thể, không gian mà nó quan sát.

“Chúng ta có cảm biến hình ảnh gắn trên smartTV, ki-ốt thông tin đặt tại bệnh viện, màn hình nơi công cộng phục vụ tra cứu thông tin hoặc màn hình quảng cáo trong thang máy. Dữ liệu hình ảnh mà những cảm biến ghi lại được lưu trữ ra sao hay chuyển tới máy chủ nào là câu hỏi khó có thể xác định câu trả lời”, ông Sơn nói.

Chẳng hạn, trong trường hợp camera kết nối màn hình quảng cáo đặt trong thang máy bị xâm nhập, người dân trong khu vực đi đâu hay làm gì đều có thể bị lưu lại. Do đó, sẽ là thiếu sót nếu chưa coi cảm biến hình ảnh trong thang máy là camera.