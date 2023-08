Mạnh tay với ‘vấn nạn’ hút thuốc lá nơi công cộng

Thông tin từ VTV, tại các trường học học sinh thường tập trung thành đám đông, chạy ra những nơi vắng người, không bị camera quan sát để thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá. Nhà vệ sinh được xem là địa điểm ưa thích của chúng vì không có sự xuất hiện của giáo viên, cũng không thể lắp đặt camera trong nhà vệ sinh vì nhiều lý do khác nhau.

Dù mùi hôi của chất thải rất khó chịu, nhưng vẫn có rất nhiều “con nghiện” xếp hàng dài, chật kín cả lối ra vào nhà vệ sinh. Người đến trước hút trước, người đến sau đợi ngoài cửa chờ đến lượt và canh chừng giáo viên. Khi được hỏi tại sao lại bất chấp những mùi của nhà vệ sinh để hút thuốc, một bạn học sinh trả lời: "Hút ở đây kín, thầy cô không biết. Với cả, hút vào rồi thì toàn mùi thuốc chứ còn thấy mùi gì nữa đâu…".

Nhiều em học sinh đã nghiện thuốc lá từ rất sớm, thậm chí sử dụng cả thuốc lá điện tử, một loại thuốc lá mới có thể gây ra những tác hại nguy hiểm hơn.

Cổng thông tin và điện tử Đồng Nai từng đưa tin về trường hợp Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trẻ 5 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm sau khi tình cờ nhặt được và uống khoảng 5ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh (1 dụng cụ trong thuốc lá điện tử) khoảng 15 phút. Trước đó, bệnh viện này cũng từng ghi nhận trường hợp một bệnh nhi nam 15 tuổi vào viện trong tình trạng co giật; có nhiều dấu hiệu ảnh hưởng về tinh thần do sử dụng thuốc lá điện tử trong vài tháng vì bạn bè rủ rê.

Trong Khảo sát Sức khỏe Học sinh Toàn cầu tại Trường học (GSHS) năm 2019 do WHO, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tỷ lệ học sinh từ 13-17 tuổi đã từng thử hút thuốc là 13%, trong đó có 8% là nam và 5% là nữ. Tỷ lệ này đã giảm so với năm 2013 (16%), nhưng vẫn cao so với mức trung bình toàn cầu (8%).

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13-15 sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ mức 2,6% năm 2019 lên mức 3,5% vào cuối năm 2022. Theo một báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2022-2023, có khoảng 1.000 trường học có hiện tượng học sinh hút thuốc lá và vape trong khuôn viên trường. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả của các biện pháp quản lý và giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá đối với đối tượng học sinh.

Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do sự tò mò, bắt chước bạn bè, muốn thể hiện bản lĩnh hay bị lôi kéo, rủ rê bởi những người buôn bán thuốc lá điện tử. Nhiều học sinh cho rằng thuốc lá điện tử không có hại hoặc ít hại hơn thuốc lá thường, có nhiều mùi vị thơm ngon và không gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm và nguy hiểm.

Tác hại của việc hút thuốc lá và thuốc lá điện tử

Tại Hội thảo triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức ngày 29/5 được Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay: "Thuốc lá gây ra 25 loại bệnh khác nhau như ung thư, bệnh tim mạch, gây bất lực ở nam giới... Ước tính rằng mỗi năm gây ra 60.000 ca ung thư ở Việt Nam".

Hút thuốc lá gây ưng thư:Thuốc lá chứa nhiều chất gây ung thư như benzopyrene, chromium VI, arsenic, cadmium, formaldehyde… Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% trường hợp ung thư phổi, 75% các trường hợp phổi tắc nghẽn mãn tính và 25% các trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ. Ngoài ra, thuốc lá còn gây ung thư vòm họng, miệng, thực quản, dạ dày, gan, thận, tuyến tiền liệt, vú…

Gây bệnh tim mạch: Thuốc lá làm tăng nguy cơ bệnh động mạch vành, xơ vữa động mạch, đột quỵ, cao huyết áp… Khí than (carbon monoxide) trong khói thuốc làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, gây thiếu oxy cho tim và các cơ quan khác. Nicotine trong thuốc làm tăng nhịp tim và co thắt các mạch máu. Tar (hắc ín) trong khói thuốc làm bám dính các mảng xơ vữa vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn.

Gây bệnh tiểu đường: Hút thuốc lá làm giảm khả năng tiết insulin của tế bào beta trong tụy, gây suy giảm chức năng tụy và tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại. Ngoài ra, thuốc lá còn làm tăng nồng độ glucose trong máu và làm giảm hiệu quả của insulin. Hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ biến chứng của tiểu đường như suy thận, mù lòa, loét chân…