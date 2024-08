Lynk & Co 01 phiên bản mới bán ra tại Việt Nam

● AFS: Đèn chiếu sáng thích ứng & tự động điều chỉnh độ cao chùm sáng

● Cảm biến đỗ xe phía trước

GreenLynk công bố giá bán Lynk & Co 01 phiên bản mới là 999.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) - giữ nguyên so với phiên bản đã ra mắt cuối năm 2023. Đồng thời với các khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ, GreenLynk công bố chính sách đổi xe miễn phí sang phiên bản mới cho các khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ.

Các khách hàng mua xe Lynk & Co 01 phiên bản mới từ ngày 07/08/2024 sẽ được tặng gói bảo dưỡng 05 năm miễn phí từ GreenLynk.

GreenLynk tăng thời gian bảo hành từ 05 năm hoặc 150.000 km (tùy điền kiện nào đến trước) lên 6 năm hoặc 175.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng với tất cả các dòng xe Lynk & Co tại Việt Nam – mức bảo hành dài nhất đối với xe xăng tại Việt Nam. Chính sách này cũng được áp dụng với tất cả xe Lynk & Co đã bán ra thị trường.