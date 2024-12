Lý do thời tiết lạnh không nên ăn những loại rau xanh này

Rau xanh là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày. Nhưng không phải mọi loại rau đều phù hợp để ăn vào mùa đông, nhất là khi thời tiết lạnh. Rau sống không phải là lựa chọn tốt khi thời tiết lạnh. Ảnh: Kiều Vũ Rau sống và rau dễ gây lạnh (rau mát) Các loại rau như rau diếp, rau mùi và các loại rau xanh có lá mỏng, dễ hấp thụ lạnh từ môi trường sẽ làm tăng cảm giác lạnh cho cơ thể. Khi cơ thể gặp lạnh quá mức, hệ miễn dịch có thể suy yếu, dễ bị cảm cúm, cảm lạnh... Rau diếp và rau mùi, mặc dù rất giàu vitamin và khoáng chất, nhưng lại không phải là sự lựa chọn lý tưởng trong mùa đông. Các nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho thấy việc ăn quá nhiều rau mát có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là đối với những người có hệ miễn dịch yếu, vì các rau này dễ tạo ra cảm giác khó tiêu và lạnh bụng. Rau quả có nhiều nước (rau nhiều nước, ít chất béo) Một số loại rau như bí đao, dưa chuột, cà chua thường chứa lượng nước lớn và ít chất béo. Mùa đông, việc tiêu thụ các loại rau này có thể không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, trong lúc cơ thể cần nhiều calo để duy trì nhiệt độ ổn định trong điều kiện lạnh giá. Trong mùa đông, chế độ ăn cần bổ sung các thực phẩm giàu năng lượng như chất béo lành mạnh từ dầu oliu, hạt và các loại rau củ giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang, để giữ ấm cơ thể. Rau có hàm lượng nước cao cũng có thể khiến cơ thể dễ bị mất nhiệt nhanh chóng khi ăn vào mùa lạnh, vì nước có khả năng hấp thụ nhiệt và làm giảm thân nhiệt. Do đó, vào mùa đông, việc hạn chế tiêu thụ quá nhiều rau nhiều nước là cần thiết để cơ thể không bị hạ thân nhiệt. Rau cải và bắp cải (rau họ cải) Các loại rau thuộc họ cải như cải xanh, bắp cải, cải ngọt hay cải thảo cũng không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho mùa đông. Dù các loại rau này rất giàu vitamin C và chất xơ nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn quá nhiều rau cải vào mùa lạnh có thể gây đầy bụng, khó tiêu và làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất do lượng chất xơ cao. Điều này là do hệ tiêu hóa cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa chất xơ, gây cảm giác nặng bụng và khó chịu, đặc biệt trong những tháng mùa đông khi cơ thể không cần tiêu tốn quá nhiều năng lượng.