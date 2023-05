Lý do nhà khoa học nữ vĩ đại nhất mọi thời đại trượt giải Nobel dù đề cử 49 lần

Tuy nhiên, Meitner không để những bất công này làm nhụt chí. Bà tiếp tục cần mẫn làm việc và theo đuổi niềm đam mê vật lý, cuối cùng trở thành giáo sư vật lý tại Đại học Berlin vào năm 1926.

Bà cũng thiết lập mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với Otto Hahn, một nhà hóa học, người sau này trở thành đối tác của bà trong việc khám phá ra phản ứng phân hạch hạt nhân.

Bà cùng cộng sự Hahn khám phá ra phản ứng phân hạch hạt nhân, nhưng chỉ ông Hahn nhận giải Nobel.

Công trình của Meitner và Hahn trong việc khám phá ra phản ứng phân hạch hạt nhân mang tính đột phá, nhưng bà phải đối mặt với những thách thức đáng kể để được công nhận cho công trình của mình.

Năm 1938, Meitner buộc phải chạy khỏi Đức Quốc xã do nguồn gốc Do Thái của bà. Sau đó, Hahn nhận giải Nobel Vật lý năm 1944 cho việc phát hiện ra sự phân hạch hạt nhân trong khi Meitner không hề được đề cập.

Việc Meitner bị loại khỏi giải Nobel được cho là do giới tính và di sản Do Thái của bà. Vào thời điểm đó, phụ nữ và người Do Thái thường không được công nhận trong các ngành khoa học và việc Meitner bị loại khỏi giải thưởng càng phản ánh sự phân biệt đối xử và thành kiến mà bà phải đối mặt trong xuyên suốt sự nghiệp của mình.