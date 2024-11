Lý do không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh

Một trong những lời khuyên phổ biến từ các chuyên gia dinh dưỡng là không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh. Có nhiều lý do để không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh. Ảnh: Kiều Vũ Cà chua là một trong những loại quả phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng các chất chống ôxy hóa. Tuy nhiên, việc bảo quản cà chua không đúng cách có thể làm giảm chất lượng của nó. Một lý do chính để không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh là vì nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu của quả. Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm (Journal of Agricultural and Food Chemistry), cà chua được bảo quản trong tủ lạnh có thể mất đi sự tươi mới và giảm mùi vị do quá trình ôxy hóa chậm lại ở nhiệt độ thấp. Theo đó, lạnh có thể làm suy giảm hoạt động của các enzyme trong quả cà chua, điều này làm giảm khả năng phát triển hương vị tự nhiên và khiến cà chua trở nên nhạt và ít ngọt hơn. Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu của cà chua. Khi bảo quản cà chua trong tủ lạnh, các tế bào của quả cà chua sẽ bị tổn thương, làm cho chúng trở nên mềm, nhũn và dễ bị thối. Cà chua được lưu trữ trong tủ lạnh thì vỏ quả trở nên dày và da quả bị co lại, dẫn đến hiện tượng thối nhũn khi cà chua được lấy ra khỏi tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh của tủ lạnh cũng có thể làm giảm hàm lượng lycopene - một chất chống ôxy hóa mạnh có trong cà chua, có tác dụng bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Lycopene là hợp chất dễ bị phá hủy khi cà chua được bảo quản ở nhiệt độ thấp, dẫn đến mất đi giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này. Thay vào đó, cà chua nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng, tại nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Như vậy, không chỉ giữ được hương vị tự nhiên của cà chua mà còn giúp bảo tồn giá trị dinh dưỡng của chúng lâu dài hơn. Mặc dù bảo quản cà chua trong tủ lạnh có thể giúp quả tươi lâu hơn nhưng việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hương vị và chất lượng dinh dưỡng của cà chua. Để đảm bảo cà chua ngon và bổ dưỡng nhất, nên để chúng ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt độ lạnh của tủ lạnh.