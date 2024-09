Lý do bức xúc khiến nhiều người bỗng dưng nợ thuế

Thu thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh

Tổng cục Thuế thông tin, thuế TNCN trong 7 tháng đầu năm nay đạt 117.337 tỷ đồng, bằng 73,7% so với dự toán và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.



Trong đó, thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công đạt 80.803 tỷ đồng, tăng 11%; thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản đạt 16.335 tỷ đồng, tăng 66,3%; thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đạt 3.663 tỷ đồng, tăng 36%.



Theo đại diện Tổng cục Thuế, sở dĩ thuế TNCN 7 tháng đầu năm nay đạt khá là do kinh tế nửa đầu năm nay hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán, bất động sản có bước hồi phục khá theo đà hồi phục của nền kinh tế.



Cùng với đó, những tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp quản lý thu như: chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu thuế TNCN thông qua việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.



Đồng thời, ngành thuế cũng đẩy mạnh khai thác tăng thu thuế TNCN của cá nhân kinh doanh số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng; đẩy mạnh khai thác tăng thu, chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã góp phần tăng thu thuế TNCN.



Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, năm 2023, chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công duy trì ổn định, không có thay đổi làm ảnh hưởng đến số thu.



Kết quả thu 7 tháng năm nay tăng trưởng đều (tăng 11% so với cùng kỳ) là do tình hình kinh tế có xu hướng tích cực, tăng trưởng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.



Đáng chú ý, thị trường lao động có nhiều chuyển biến, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II/2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II/2024 là 7,5 triệu đồng, tăng 490.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.



So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II/2024 (đạt 7%) gấp 1,3 lần tốc độ tăng thu nhập bình quân của quý II/2023 (đạt 5,4%).



Ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý và chống thất thu thuế như: tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác thu nộp thuế TNCN (đẩy mạnh ứng dụng kê khai, nộp thuế điện tử như eTax Mobile, Icanhan); tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN (kê khai, quyết toán thuế); đẩy mạnh rà soát tăng thu thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập; nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống, quy trình quản lý thu nộp.