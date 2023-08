Lùi tiếp thời hạn khôi phục hoàn toàn cáp biển APG vì phát hiện 2 lỗi mới

Trên thực tế, ngoài tuyến cáp biển APG đang gặp sự cố, hiện nay 4 tuyến cáp quang biển IA, AAG, AAE-1 và SMW3 đều đang hoạt động bình thường, góp phần giúp các nhà mạng đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet quốc tế cung cấp tới người dùng.

Kết quả đo của Speedtest cho thấy, tính đến hết tháng 7, tốc độ truy nhập Internet băng rộng cố định tại Việt Nam là 93,44 Mbps, tăng 27,09% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 44 và cao hơn 12,84 Mbps so với mức trung bình thế giới. Tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động của Việt Nam là 47,31 Mbps, tăng 28,87% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 50 và cao hơn 4,39 Mbps so với mức trung bình thế giới.

Trước đó, trong giai đoạn cuối năm 2022 đầu năm 2023, các nhà mạng Việt Nam đã gặp phải tình huống hy hữu là cả 5 tuyến cáp quang biển cùng gặp sự cố. Theo nhận định của ông Vũ Thế Bình Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam, từ tình huống này cả cơ quan quản lý nhà nước và các nhà mạng đều đã rút ra được nhiều điều.