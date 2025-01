Lực lượng vũ trang TPHCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng lần thứ 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đại diện Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Lực lượng vũ trang TPHCM. Ngày 4/1, Lực lượng vũ trang TPHCM đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Buổi lễ đón nhận danh hiệu cao quý này được tổ chức trang trọng ở Bộ Tư lệnh TPHCM với sự tham dự của nhiều đơn vị lực lượng vũ trang. Buổi lễ có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị như Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Lực lượng vũ trang TPHCM. Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, thay mặt đơn vị nhận danh hiệu cao quý này. Trước đó, ngày 26/12/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang TPHCM, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Lực lượng vũ trang TPHCM đã đạt được. Đặc biệt là tinh thần dấn thân, quên mình của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM trên "mặt trận" phòng chống dịch Covid-19, đây là một minh chứng sinh động cho truyền thống vì nước, vì dân, một lòng của quân đội nhân dân Việt Nam. "Danh hiệu này là phần thưởng rất cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự đóng góp, cống hiến to lớn, đặc biệt là ý chí và nghị lực, sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM. Đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng vào những thành tích mới, chiến công mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TPHCM", Thủ tướng nói. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên xúc động khi nhìn lại khoảng thời gian khó khăn của TPHCM cùng những hy sinh của Lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian tham gia chống đại dịch Covid-19. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Lực lượng vũ trang TPHCM. Trước đó, sáng cùng ngày, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ), Bộ tư lệnh TPHCM tổ chức lễ Báo công dâng Bác nhân dịp Lực lượng vũ trang thành phố được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau phần dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phan Văn Xựng thay mặt lực lượng vũ trang thành phố đọc nội dung Báo công dâng Bác. "Cán bộ, chiến sĩ bằng cả sự đồng cảm; xót xa và mệnh lệnh từ trái tim; những người lính đã làm tất cả các khâu, các bước; đã nâng niu, xử lý, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng thi hài; vận chuyển, bàn giao tro cốt người dân tử vong do Covid-19 đến tay người thân; trang trọng, trách nhiệm, nghĩa tình như với người thân trong gia đình", Thiếu tướng Phan Văn Xựng báo cáo. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM và các cán bộ HĐND, UBND thành phố, các sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ của Bộ tư lệnh TPHCM. Đây là lần thứ 3 Lực lượng vũ trang TPHCM được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu thể hiện sự ghi nhận nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng, trong đó nổi bật nhất là thành tích trong phòng, chống đại dịch Covid-19.