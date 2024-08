Lừa bán bé gái mới 14 tuổi ra nước ngoài với giá 250 triệu đồng

Ngày 1/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989), trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Cụt Thị Liên (SN 1992), trú tại bản Cha Ca 2, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán trẻ em.

Đầu tháng 7/2024, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo của L.T.X. (SN 2002), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về việc bị 2 người phụ nữ cùng trú tại huyện Kỳ Sơn lừa bán sang nước ngoài.