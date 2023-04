Lời đề nghị của cô hàng xóm khiến vợ chồng tôi mâu thuẫn cãi vã

Nhưng hôm qua, cô ấy bế cháu sang phòng tôi chơi rồi khẩn khoản nhờ vả tôi một chuyện. Cô ấy nói tôi có thể ngưng may vá từ lúc 5 giờ chiều không? Tôi tỏ ra ngạc nhiên thì cô Lê ngậm ngùi nói cô ấy cũng đắn đo lắm mới nói ra yêu cầu này. Bởi con gái cô ấy đi làm mệt mỏi, tối về nghỉ ngơi nhưng lúc nào cũng nghe tiếng máy may kêu to từ phòng tôi nên không thể ngủ được. Mà có khi, tôi nhận nhiều hàng, may vá cả đêm nên phòng cô ấy cũng mất ngủ theo. Con gái cô bực mình lắm, định sang nói phải trái nhưng cô ấy cản lại rồi bây giờ lựa lời với tôi.

Tôi cũng biết là máy may nhà mình kêu to vì nó đã cũ kĩ rồi nhưng không ngờ là lại làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm như vậy. Tối đó, chồng bảo tôi nên làm theo lời cô Lê nhưng tôi không muốn. Bởi thường thì buổi chiều, tôi nhận nhiều hàng nhất và tối phải tranh thủ may xong để hôm sau trả đơn cho người ta. Nếu nghỉ sớm thì tôi sẽ làm rất ít, khi đó với mức tiền lương của chồng thì chỉ đủ chi tiêu, tiền đâu tiết kiệm sinh con?