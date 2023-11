Lời chúc Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

5. Chí Phèo nhờ bát cháo hành của Thị Nở mà tỉnh ngộ, còn những đứa học trò nghịch ngợm như chúng em nhờ có bài giảng của cô mà trưởng thành hơn. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em chúc cô mãi mãi hạnh phúc.

6. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em chúc thầy/cô vui trong sức khỏe - trẻ trong tâm hồn - trường tồn trong lý tưởng và giúp được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hơn trong tương lai.

Bên cạnh những lời chúc ý nghĩa, bạn có thể gửi những lời chúc dí dỏm hài hước tới thầy cô. (Ảnh: Freepick)

Lời chúc Ngày Nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh

1. To the greatest teacher in the world, Happy Teachers’ Day! Thank you for everything!

Gửi tới người thầy vĩ đại nhất trên thế giới, chúc mừng ngày nhà giáo! Cảm ơn thầy cô vì tất cả mọi thứ!

2. I am really grateful because I met the teacher – who gave me inspiration, motivation, and helped me develop my abilities. Happy Teachers’ Day in Vietnam!

Em thực sự biết ơn vì đã gặp được thầy – người đã truyền cho em cảm hứng, động lực và giúp em phát triển khả năng của mình. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Thank you teachers for teaching and leading me to be successful like today. Happy teachers day in Vietnam!

Cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ và dìu dắt em có được thành công như ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

4. My dear teachers, thank you for lighting up the dream fire in me. If it weren’t for you, you wouldn’t be today. I love you teachers!

Các thầy cô thân mến, cảm ơn thầy cô đã thắp lên ngọn lửa ước mơ trong em. Nếu không có thầy cô, em đã không có ngày hôm nay. Em yêu yêu thầy cô!