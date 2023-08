Lời cảnh tỉnh từ đèo Bảo Lộc

Thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan; biến đổi khí hậu cùng với những tác động xấu do con người gây ra với thiên nhiên, môi trường khiến lũ quét, sạt lở đất ngày càng khó dự báo. Nguyên nhân trực tiếp của sạt lở đất thường là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu, nhưng cái gốc của tình trạng này là do mất rừng. Một khi rừng, lá chắn sống của thiên nhiên bị con người rút ruột, thì hậu quả khôn lường từ những cơn cuồng nộ của thiên nhiên là không tránh khỏi.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc làm 4 người chết. Ảnh: Dân trí

Theo phân tích của các nhà địa chất, tình trạng trượt, sạt lở đất chủ yếu liên quan đến hiện tượng thời tiết bất thường và do tác động của con người. Bên cạnh các yếu tố tự nhiên, thì tình trạng người dân phá rừng làm nương rẫy, “lâm tặc” chặt phá rừng lấy gỗ, phát triển thủy điện tùy tiện…, cũng gây tác động lớn, làm mất cân bằng tự nhiên, dẫn đến sạt lở đất, đá. Bên cạnh đó, việc khai thác khoáng sản, khai thác đất đá với quy mô và khối lượng lớn, cũng được xem là nguyên nhân dẫn tới tình trạng làm mất ổn định, thay đổi dòng chảy, sụt trượt mái dốc taluy, sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là ở địa bàn miền núi.