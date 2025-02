Loạt xe sedan bán chạy đua nhau giảm giá ngay từ đầu năm

Hyundai Accent

Mẫu sedan bán chạy của Hyundai cũng được giảm giá khá sâu trong tháng 2 và tháng 3 nhưng với những mức khác nhau và tuỳ vào từng đại lý. Hiện, đa số các đại lý của Hyundai đang áp dụng mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ, khoảng 22-34 triệu đồng. Với những xe có năm sản xuất 2024 (VIN 2024), các đại lý còn sẵn sàng giảm thêm với tổng ưu đãi đến 45 triệu, đưa giá xe còn khoảng từ hơn 400 đến 525 triệu đồng.

Hyundai Accent với số VIN 2024 đang được giảm giá khá sâu nhằm đẩy hàng tồn. Ảnh: TC Motor

Hyundai Accent thế hệ mới được giới thiệu vào tháng 5/2024 tại Việt Nam. Xe có 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp) với giá dao động từ 439-569 triệu đồng. Mẫu xe này được trang bị động cơ mới 1.5L đi kèm hộp số vô cấp IVT hoặc số sàn 6 cấp.

Bên cạnh 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc kể trên, một số cái tên khác trong phân khúc sedan cỡ B như Mitsubishi Attrage, Nissan Almera hay KIA Soluto cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá.

Trong đó, Mitsubishi Attrage được chính hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với bản CVT. Nissan Almera bản V cũng được gia tăng mức giảm lên tới 30 triệu đồng, hạ giá từ 529 triệu xuống 499 triệu đồng. Còn KIA Soluto được giảm giá 10-20 triệu tiền mặt tuỳ từng đại lý.