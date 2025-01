Loạt xe gầm cao tiếp tục được giảm giá kịch sàn trong tháng cận Tết

Bước sang tháng 1/2025, những mẫu xe hot như Honda CR-V, Toyota Yaris Cross, Suzuki XL7 hay cặp đôi Skoda tiếp tục được giảm giá sâu nhằm kích cầu thời điểm cận Tết. Trong tháng đầu tiên của năm mới 2025, nhiều hãng xe đã tiếp tục tung hàng ưu đãi nhằm kích cầu và đẩy hàng tồn trước Tết Nguyên đán, trong đó có những mẫu xe bình dân được giảm giá tới cả trăm triệu đồng. Dưới đây là một số mẫu xe đang được giảm giá, khuyến mãi sâu trong tháng 1/2025: Skoda Kodiaq và Karoq giảm giá cao nhất 200 triệu Theo tìm hiểu của VietNamNet, trong tháng 1/2025 này, Skoda Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng đợt giảm giá cho cả 2 mẫu SUV của mình là Kodiaq và "người em" Karoq bằng hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời giảm thêm tiền mặt đến 86 triệu đồng tùy theo phiên bản với số lượng giới hạn. Nhờ đó, Skoda Karoq được giảm tổng cộng đến 200 triệu đồng ở bản Ambition 1.4 TSI và 175 triệu đồng ở bản Style 1.4 TSI. Giá bán sau ưu đãi của 2 phiên bản lần lượt là 799 triệu và 914 triệu đồng, chỉ ngang với những đối thủ ở phân khúc SUV/crossover cỡ C bán chạy như Mazda CX-5 (729-959 triệu), Hyundai Tucson (769-979 triệu), KIA Sportage (779-919 triệu), Ford Territory (759-869 triệu),... Hai mẫu SUV của Skoda đang có mức giảm giá kỷ lục lên tới 200 triệu đồng trong tháng 1/2025. Ảnh: Skoda Việt Nam Trong khi đó, mẫu SUV cỡ D Skoda Kodiaq bản Ambition 1.4 TSI được giảm tổng cộng 200 triệu xuống còn 989 triệu đồng. Kodiaq phiên bản cao Style 2.0 TSI được giảm ít hơn là 191 triệu, đưa giá bán xuống còn 1,218 tỷ đồng. Giá trên giúp Skoda Kodiaq dễ tiếp cận hơn ở phân khúc SUV cỡ D khi đang mềm hơn một số đối thủ mạnh như Ford Everest (999 triệu đến 1,399 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng),... Tháng 10/2024 vừa qua, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, Skoda tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của mẫu SUV đầu bảng Kodiaq và hứa hẹn sẽ giao đến tay khách hàng vào đầu năm 2025. Có lẽ, động thái giảm giá sâu cho mẫu xe nhập khẩu từ CH Séc này lên đến mức cao nhất đến 200 triệu là nhằm đẩy hàng tồn, "dọn kho" để đón phiên bản mới trong một vài tháng tới. Honda CR-V tiếp tục giảm giá đến hơn 100 triệu Trong tháng 1/2025 này, hãng ô tô Nhật Bản Honda kết hợp cùng các đại lý tiếp tục giảm giá cho mẫu crossover cỡ C bán chạy Honda CR-V với hình thức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cộng với giảm giá trực tiếp cho tất cả các phiên bản, trừ bản hybrid nhập khẩu. Honda CR-V tiếp tục được giảm giá sâu trong tháng 1/2025. Ảnh: Hoàng Hiệp Tổng cộng, giá xe CR-V giảm khoảng hơn 100 triệu đồng, đưa giá khởi điểm chỉ còn hơn 900 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng). Giá này đã thu hẹp đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay KIA Sportage. Dù giá bán cao bậc nhất phân khúc nhưng CR-V vẫn là một trong những mẫu xe đa dụng bán chạy nhất. Đã có tổng cộng 6.204 chiếc CR-V được Honda Việt Nam bán ra trong 11 tháng đầu năm 2024, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Ngoài CR-V, Honda Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe khác của mình trong tháng 1/2025 như City, HR-V và BR-V (bản L). Đồng thời, hãng xe Nhật Bản tiếp tục giảm tới 250 triệu đồng cho mẫu sedan cỡ D "ế ẩm" của mình là Honda Accord. Toyota Yaris Cross giảm đến 38 triệu đồng Không còn khuyến mãi rầm rộ như trong tháng 12/2024, hãng Toyota chỉ duy trì ưu đãi duy nhất cho mẫu xe gầm cao cỡ B của mình là Yaris Cross trong tháng 1/2025 này với mức 50% lệ phí trước bạ. Chương trình này được áp dụng cho cả 2 phiên bản Xăng và Hybrid, tương đương với giảm giá 33 triệu đồng ở bản xăng và 38 triệu đồng ở bản hybrid. Yaris Cross là mẫu xe duy nhất của Toyota được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng cận Tết. Ảnh: Toyota Việt Nam Yaris Cross cũng là mẫu xe chiến lược và bán chạy bậc nhất của Toyota. Trong tháng 12/2024, hãng xe Nhật Bản đã bán được 1.578 chiếc Yaris Cross cho người Việt, tăng trưởng 32,8% so với tháng trước đó. Con số này nâng doanh số cộng dồn của Toyota Yaris Cross trong cả năm 2024 lên 11.174 xe. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Yaris Cross có 2 phiên bản xăng và hybrid với giá bán dao động từ 650-765 triệu đồng. Việc tiếp tục duy trì mức ưu đãi trên giúp Yaris Cross sẽ tăng khả năng cạnh tranh với "ngôi sao mới nổi" của phân khúc SUV cỡ B là Mitsubishi Xforce (giá 599-705 triệu). Suzuki XL7 Hybrid giảm 30 triệu đồng Tương tự các đối thủ như Honda và Toyota, hãng Suzuki cũng công bố chương trình khuyến mãi dành cho các mẫu xe trong tháng 1/2025. Theo đó, trong tháng đầu tiên của năm 2025, cả hai mẫu xe Suzuki XL7 và Jimny đều được duy trì ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và một số quà tặng kèm như phụ kiện hoặc phiếu nhiên liệu. Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe bán chạy nhất trong các dòng xe du lịch của Suzuki Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp Với mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của mình là XL7 Hybrid (giá 599,9 triệu), ưu đãi lệ phí trước bạ trên sẽ tương đương mức giảm giá 30 triệu đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2024, đã có 2.821 chiếc XL7 được bán tại thị trường Việt Nam, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khách hàng mua dòng xe Suzuki Jimny (giá 789-799 triệu) trong tháng 1 này nhận mức ưu đãi tương đương 40 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki được ra mắt vào đầu năm 2024 nhưng có lượng bán khá chậm. Tính đến hết tháng 11 năm 2024, chỉ có vỏn vẹn 393 chiếc Jimny được bán ra thị trường và liên tục nằm trong nhóm xe ế ẩm tại Việt Nam. Hoàng Hiệp (t/h)