Loạt xe gầm cao bán chạy giảm giá mạnh để 'dọn kho' trong tháng cuối năm

Honda CR-V, Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Veloz Cross, Ford Everest, Territory, Ranger,... là những mẫu xe gầm cao bán rất chạy trên thị trường nhưng vẫn đang được các hãng giảm giá mạnh trong tháng 12 nhằm kích cầu. Dù đã kết thúc đợt giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thị trường ô tô trong nước tháng 12 vẫn được dự báo tiếp tục 'nóng' nhờ liên tiếp có những đợt giảm giá, khuyến mại riêng của nhiều hãng xe. Đáng chú ý, không chỉ các xe tồn kho, ế ẩm nhận được khuyến mại lớn mà ngay cả những cái tên thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy cũng được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao đang được giảm giá mạnh trong tháng 12: Honda CR-V giảm hơn 100 triệu Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trong tháng 12 này, hãng ô tô Nhật Bản Honda kết hợp cùng các đại lý giảm giá cho nhiều mẫu xe của mình bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt. Trong đó, mẫu crossover cỡ C bán chạy Honda CR-V được các đại lý ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, trừ bản hybrid nhập khẩu. Bản G tiêu chuẩn của Honda CR-V chỉ còn giá khoảng 900 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp Cộng thêm phụ kiện, giá xe CR-V giảm khoảng hơn 100 triệu đồng, đưa giá khởi điểm chỉ còn hơn 900 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn CR-V G (giá niêm yết 1,029 tỷ đồng). Giá bán này đã thu hẹp đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 (749-959 triệu), Hyundai Tucson (769-979 triệu) hay KIA Sportage (779-919 triệu),... Ngoài ra, mẫu B-SUV Honda HR-V bản G có giá 699 triệu đồng và mẫu xe 7 chỗ BR-V bản L có giá niêm yết 705 triệu cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 12, tương đương với mức giảm khoảng 35 triệu đồng mỗi chiếc. Đây là hai bản bán chậm hơn so với các bản còn lại của hai mẫu xe này. Toyota Corolla Cross giảm 41 triệu Dù đã hết ưu đãi về lệ phí trước bạ cho các xe sản xuất, lắp ráp trong nước nhưng hãng xe Nhật Bản Toyota tiếp tục hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe bán chạy của mình. Trong đó, những mẫu xe gầm cao nhập khẩu như Yaris Cross và Corolla Cross bản máy xăng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi cho Yaris Cross là 33-38 triệu đồng và Corolla Cross bản V là 41 triệu đồng. Corolla Cross và Yaris Cross là nhưng mẫu xe gầm cao bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam. Ảnh: TMV Ngoài các mẫu xe đa dụng, trong tháng 12, khách hàng mua các mẫu xe MPV của Toyota là Veloz Cross và Avanza Premio được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng. Mức ưu đãi này cao gấp đôi so với tháng trước. Giá trị quy đổi đối với Veloz là 64-66 triệu đồng, còn với Avanza là 56-60 triệu đồng tuỳ phiên bản. Ford Territory giảm giá niêm yết 40 triệu Ford Việt Nam vừa giảm giá niêm yết cho mẫu SUV cỡ C bán chạy của mình là Territory với mức 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản bắt đầu từ tháng 12, đưa giá bán xuống dưới 900 triệu. Cụ thể, giá niêm yết của Territory bản Trend giảm còn 759 triệu; bản Titanium còn 849 triệu; bản Sport còn 869 triệu và bản cao cấp nhất Territory Titanium X còn 889 triệu. Mẫu SUV cỡ C Ford Territory lần đầu tiên giảm giá niêm yết 40 triệu đồng. Ảnh: Ford Việt Nam Ngoài điều chỉnh giá niêm yết của Territory, Ford Việt Nam cũng áp dụng khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe gầm cao bán chạy của mình là Ford Ranger và Everest trong tháng 12. Cụ thể, khách hàng mua mẫu bán tải Ford Ranger sẽ nhận mức hỗ trợ quy đổi từ 21,2 - 39,0 triệu đồng. Còn mẫu D-SUV Everest được giảm giá tiền mặt từ 15-22 triệu tuỳ phiên bản. Riêng phiên bản Everest Ambiente AT vẫn được giảm thêm 50% lệ phí trước bạ với tổng giá trị quy đổi là 55 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng mua mẫu SUV full-size nhập khẩu Ford Explorer tiếp tục nhận mức giá ưu đãi 100 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 1,999 tỷ đồng. Đây có thể nói là động thái đẩy hàng tồn của hãng ô tô Mỹ trong thời điểm thị trường ô tô đang bước vào tháng cao điểm cuối cùng của năm.